Podczas środowych uroczystości w Sejmie Jarosław Kaczyński pojawił się z obandażowaną dłonią i usztywnionym palcem. Zainteresowanie wywołały spekulacje, co wydarzyło się tuż przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta. Jak ustaliło TVN24, do kontuzji doszło kilka dni wcześniej, w dość nietypowych okolicznościach – tuż po spotkaniu w wąskim gronie z Karolem Nawrockim.

Karol Nawrocki z synami na meczu Lechii Gdańsk. Do sieci trafiło prywatne zdjęcie (FOTO)

Jarosław Kaczyński z obandażowaną dłonią. Tak doszło do kontuzji prezesa PiS

W środę 6 sierpnia oczy całej Polski były zwrócone na Sejm, gdzie Karol Nawrocki składał przysięgę prezydencką. Jednak oprócz samej ceremonii uwagę przykuł inny szczegół – obandażowana dłoń Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes PiS pojawił się na sali z usztywnionym palcem, co od razu wzbudziło pytania o powód urazu. Jak ustaliło TVN24, do incydentu doszło jeszcze przed uroczystościami, podczas prywatnego spotkania w gronie najbliższych współpracowników.

Daniel Nawrocki debiutuje jako dziennikarz w prawicowym serwisie. Internauci już wydali opinię!

Kilka dni wcześniej Kaczyński wziął udział w kolacji z Karolem Nawrockim. Rozmowy dotyczyły m.in. dalszej współpracy, jednak uraz nie był efektem samego spotkania, lecz tego, co wydarzyło się tuż po nim. Według ustaleń, kontuzja miała miejsce w momencie, gdy lider PiS wsiadał do samochodu.

Szczegółów zdarzenia ani charakteru obrażeń nie ujawniono, jednak wiadomo, że wymagały one opatrunku i usztywnienia jednego z palców.

Tego dnia, po złożeniu przysięgi, Karol Nawrocki udał się na mszę w archikatedrze, a następnie na Zamek Królewski, gdzie przejął symboliczne zwierzchnictwo nad najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi. Potem, w towarzystwie małżonki, przeszedł do Pałacu Prezydenckiego, witając się po drodze z mieszkańcami.

Czy Marta Nawrocka trzyma w domu broń? Oto, co ustalono

Obecność Kaczyńskiego – mimo kontuzji – w najważniejszych momentach dnia pokazuje, że uraz nie pokrzyżował jego planów. Wciąż jednak pozostaje pytanie, co dokładnie wydarzyło się po tamtej kolacji…