W najnowszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” uczestnicy wystąpili w wyjątkowych, rodzinnych duetach. Na parkiecie pojawiły się dzieci, rodzice i rodzeństwo gwiazd, co sprawiło, że atmosfera była wyjątkowo wzruszająca. Nie zabrakło łez, śmiechu i ogromnych emocji. Zobacz co wydarzyło się w 5. odcinku!

Piąty odcinek „Tańca z Gwiazdami” upłynął pod znakiem rodzinnych występów. Każda para przygotowała taniec z udziałem bliskiej osoby, a jurorzy oceniali nie tylko technikę, ale też emocje i chemię między tancerzami.

Jako pierwsi wystąpili Aleksander Sikora i Daria Syta, którzy zatańczyli cha-chę z kuzynką prezentera, Eweliną. Ich radosny i lekki występ spodobał się jurorom, a Ewa Kasprzyk żartobliwie nazwała kuzynkę „koniem trojańskim”. Para zdobyła 32 punkty.

Z kolei Wiktoria Gorodecka z partnerem Kamilem Kuroczko i bratem Konstantym porwali publiczność ognistym jive’em. Ich taniec oceniono najwyżej tego wieczoru – 40 punktów.

Nie zabrakło też emocji przy występie Tomasza Karolaka, który zatańczył Broadway jazz z córką Leną i partnerką Izabelą Skierską. Karolak zdobył 31 punktów, swoje najwyższe noty w programie.

Publiczność wzruszyła się także występem Barbary Bursztynowicz, która zatańczyła walca wiedeńskiego z mężem Jackiem i Michałem Kassinem.

Po przerwie pojawiła się Maja Bohosiewicz, która wystąpiła z córką Leosią i Albertem Kosińskim. Ich Broadway jazz był pełen energii i wdzięku – jurorzy przyznali 36 punktów.

Na koniec wieczoru Maurycy Popiel zatańczył z mamą Lidią i Sarą Janicką. Ich walc angielski wzruszył wszystkich do łez. Para otrzymała 40 punktów, wyrównując rekord Wiktorii Gorodeckiej.

Na parkiecie pojawiła się również Katarzyna Zillmann, która zatańczyła charlestona w towarzystwie swojej mamy Ludwiki oraz Janjy Lesar. Występ okazał się prawdziwym pokazem kobiecej siły i wdzięku, a jurorzy byli jednomyślni – 10, 10, 10, 10.

Marcin Rogacewicz wystąpił razem ze swoją mamą Ewą i Agnieszką Kaczorowską. Ich walc wiedeński okazał się jednym z najbardziej poruszających momentów wieczoru. Para otrzymała 37 punktów.

Mikołaj „Baggi” Bagiński pojawił się na parkiecie razem z siostrą Matyldą i Magdaleną Tarnowską. Za swoje wykonanie otrzymali komplet punktów – 40, stając się jednym z najmocniejszych duetów wieczoru.

Wieczór pełen wzruszeń zakończył się nieoczekiwanym zwrotem akcji. Krzysztof Ibisz przekazał decyzję produkcji, która zaskoczyła wszystkich.

Ogłaszam oficjalnie, że dziś z programem nie żegna się nikt decyzją telewizji Polsat – powiedział.

Publiczność wybuchła aplauzem, a uczestnicy nie kryli radości. Tym samym wszystkie pary pozostają w grze o Kryształową Kulę, a emocje w kolejnym odcinku „Tańca z Gwiazdami” z pewnością sięgną zenitu.