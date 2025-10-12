Kto odpadł w 5. odcinku „Tańca z Gwiazdami”? Wszyscy drżeli
Decyzja wywołała spore emocje.
W najnowszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” uczestnicy wystąpili w wyjątkowych, rodzinnych duetach. Na parkiecie pojawiły się dzieci, rodzice i rodzeństwo gwiazd, co sprawiło, że atmosfera była wyjątkowo wzruszająca. Nie zabrakło łez, śmiechu i ogromnych emocji. Zobacz co wydarzyło się w 5. odcinku!
Maurycy Popiel zatańczył z mamą w „TzG”. Jego mama była gwiazdą lat 90′ (FOTO)
Kto odpadł z „Tańca z Gwiazdami”?
Piąty odcinek „Tańca z Gwiazdami” upłynął pod znakiem rodzinnych występów. Każda para przygotowała taniec z udziałem bliskiej osoby, a jurorzy oceniali nie tylko technikę, ale też emocje i chemię między tancerzami.
Jako pierwsi wystąpili Aleksander Sikora i Daria Syta, którzy zatańczyli cha-chę z kuzynką prezentera, Eweliną. Ich radosny i lekki występ spodobał się jurorom, a Ewa Kasprzyk żartobliwie nazwała kuzynkę „koniem trojańskim”. Para zdobyła 32 punkty.
Z kolei Wiktoria Gorodecka z partnerem Kamilem Kuroczko i bratem Konstantym porwali publiczność ognistym jive’em. Ich taniec oceniono najwyżej tego wieczoru – 40 punktów.
Nie zabrakło też emocji przy występie Tomasza Karolaka, który zatańczył Broadway jazz z córką Leną i partnerką Izabelą Skierską. Karolak zdobył 31 punktów, swoje najwyższe noty w programie.
Publiczność wzruszyła się także występem Barbary Bursztynowicz, która zatańczyła walca wiedeńskiego z mężem Jackiem i Michałem Kassinem.
Maja Bohosiewicz zatańczyła z córką w „TzG”. Jeszcze nigdy nie pokazała dzieci
Po przerwie pojawiła się Maja Bohosiewicz, która wystąpiła z córką Leosią i Albertem Kosińskim. Ich Broadway jazz był pełen energii i wdzięku – jurorzy przyznali 36 punktów.
Na koniec wieczoru Maurycy Popiel zatańczył z mamą Lidią i Sarą Janicką. Ich walc angielski wzruszył wszystkich do łez. Para otrzymała 40 punktów, wyrównując rekord Wiktorii Gorodeckiej.
Na parkiecie pojawiła się również Katarzyna Zillmann, która zatańczyła charlestona w towarzystwie swojej mamy Ludwiki oraz Janjy Lesar. Występ okazał się prawdziwym pokazem kobiecej siły i wdzięku, a jurorzy byli jednomyślni – 10, 10, 10, 10.
Marcin Rogacewicz wystąpił razem ze swoją mamą Ewą i Agnieszką Kaczorowską. Ich walc wiedeński okazał się jednym z najbardziej poruszających momentów wieczoru. Para otrzymała 37 punktów.
Mikołaj „Baggi” Bagiński pojawił się na parkiecie razem z siostrą Matyldą i Magdaleną Tarnowską. Za swoje wykonanie otrzymali komplet punktów – 40, stając się jednym z najmocniejszych duetów wieczoru.
Jurorzy zrobili to dla Barbary Bursztynowicz i jej męża. Uczcili ich bardzo prywatny moment w życiu (WIDEO)
Wieczór pełen wzruszeń zakończył się nieoczekiwanym zwrotem akcji. Krzysztof Ibisz przekazał decyzję produkcji, która zaskoczyła wszystkich.
Ogłaszam oficjalnie, że dziś z programem nie żegna się nikt decyzją telewizji Polsat – powiedział.
Publiczność wybuchła aplauzem, a uczestnicy nie kryli radości. Tym samym wszystkie pary pozostają w grze o Kryształową Kulę, a emocje w kolejnym odcinku „Tańca z Gwiazdami” z pewnością sięgną zenitu.
w 6 odc. zapowiada się, że będzie więcej tańca w tańcu i dopiero wtedy wyjdzie prawdziwy poziom taneczny obecnych uczestników | 13 października 2025
Jakoś tam do przewidzenia było, że w odcinku rodzinnym nikt nie odpadnie. Tym samym prawdopodobne jest, że w kolejnym odpadną dwie pary. Nie jest to fajne podejście, ale cóż… Kolejny odcinek będzie wymagający, bo pary mają odtwarzać kultowe choreografie z poprzednich edycji. Wobec tak wymagającego odcinka ewentualne odpadnięcie dwóch par będzie bardziej umotywowane. W programie jest na ten moment 9 par więc odtwarzanych będzie 9 historycznych układów. Oby tylko w większości tych naprawdę dawnych jeszcze z tvn. Te 9 legendarnych tańców do odtworzenia to powinny być: 1. Walc angielski Małgorzaty Foremniak, 2. Rumba Kingi Rusin, 3. Tango Krzysztofa Tyńca, 4. American Smooth Justyny Steczkowskiej, 5. Paso doble Agaty Kuleszy (to drugie), 6. Samba Nataszy Urbańskiej, 7. Jive Katarzyny Glinki, 8. Taniec współczesny Agnieszki Sienkiewicz, 9. Cha cha cha Julii Wieniawy. A przed każdym występem uczestników tej edycji powinien zostać odtworzony w całości pierwowzór danego tańca. Byłoby to prawdziwe uhonorowanie jubileuszu Tańca z Gwiazdami. ♥
realista 1 | 13 października 2025
Lipa,będą tańczyć do emerytury! Wszystko ustawione.