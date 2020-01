Kylie Jenner (22 l.) od kiedy zaszła w ciążę zniknęła z mediów społecznościowych i chciała ten wyjątkowy czas spędzić z dala od ciekawskich mediów. Jennerce udało się utrzymać ciążę w tajemnicy praktycznie do samego końca. Kylie podobno od zawsze marzyła, by w młodym wieku urodzić pierwsze dziecko. I te marzenie się spełniło. Celebrytka dorobiła się miliardów otwierając firmę z kosmetykami. Teraz może angażować Stormi to pracy nad najnowszymi projektami. Jak wypadła zaledwie 2 -letnia dziewczynka w nowej roli?

Kylie Jenner nie zamierza wracać do Travisa Scotta, spędza z nim czas dla dobra córki!

Kylie Jenner pracuje z Stormi nad kolekcją walentynkową

Pierwsza współpraca Kylie Cosmetics w nowym roku, będzie razem z jej córką Stormi. Miliarderka udostępniła na swoim Instagramie urocze zdjęcie, na którym widzimy Stormi pochyloną nad najnowszymi projektami marki kosmetycznej. Dzięki temu zdjęciu, fani mają okazję zza kulis przyjrzeć się, jak będzie wyglądać nowa szata graficzna walentynkowych kosmetyków od Kylie. Oczywiście inspiracją była nie tylko córka Kylie, ale również jej miłość do motyli.

Drugie urodziny Stormi przypadają 1 lutego. Z pewnością Jennerka ma zaplanowane coś specjalnego na tę okazję. Kylie może pozwolić sobie na rozpieszczanie córki, w końcu nie ma limitu na koncie.

Kolekcja Stormi x Kylie Cosmetics

Na zdjęciu widzimy pochłoniętą pracą Stormi. Dziewczynka ogląda arkusze kilku produktów z najnowszej kolekcji. Obok niej znajduje się zdjęcie nowego opakowania słynnego Lip Kit. Szata graficzna wygląda inaczej niż zazwyczaj. Opakowanie jest w odcieniach jasnego fioletu i ma nadrukowane motyle. Imię malucha jest napisane na przedniej części pudełka fioletowym brokatem. Widzimy też najnowszą paletę cieni do powiek, która będzie składać się z 9 odcieni.

Stormi jest wielką fanką kosmetyków sygnowanych nazwiskiem swojej mamy. Jakiś czas temu Kylie udostępniła wideo na swoim profilu, na którym córka Jennerki rozmazuje szminkę na ustach i chichocze z radości. Nowa kolekcja Stormi x Kylie Cosmetics będzie prawdopodobnie pierwszą z wielu dużych kolaboracji w 2020 roku.

Pod koniec 2019 roku gigant kosmetyczny Coty kupił za 600 milionów dolarów 51% udziałów w Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner z córką Stormi:

