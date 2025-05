Po ostatnim odcinku mieliśmy okazję porozmawiać z influencerkami, Murcix i Lexy Chaplin, które były na widowni podczas półfinału „Tańca z Gwiazdami”. Reporter Kozaczka zapytał o faworytów dziewczyn, a także czy widzą się w kolejnych edycjach show na parkiecie. Zarówno Murcix, jak i Lexy stwierdziły, że nie chciałyby wziąć udziału w programie, natomiast jednogłośnie kibicują Marii Jeleniewskiej.

Podczas wywiadu zapytaliśmy także, co influencerki myślą o tańcu Filipa i Agnieszki, którzy pokazują na parkiecie wiele wyjątkowych emocji. Murcix przyznała, że jest to jej druga, tuż po Marii i Jacku, ulubiona para w programie.

To jest moja druga ulubiona para. Najbardziej mi się dzisiaj podobała, zaraz po Marysi. Ja totalnie kupuję tę sztukę, to jest też dwójka aktorów, więc oni umieją w te emocje – wyznała Murcix.

Lexy natomiast postanowiła podzielić się dość niespotykaną opinią na temat Filipa i Agnieszki. Jej zdaniem intymność tych tańców jest zbyt intensywna i nie zawsze oglądając ich na parkiecie, czuła się komfortowo.

Mi się też to bardzo podobało, na pewno zapamiętałam ich tańce, aczkolwiek czasami czułam się, jakbym przerywała im intymne momenty. Oni grali tak mocno, że nie wiem, czy oni aż grali. To były tak mocne uczucia tam, że na pewno zapamiętałam to – skomentowała Lexy Chaplin.