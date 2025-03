Występ poprzedziła jednak zabawna wpadka, lektor programu przez pomyłkę zapowiedział Magdę jako Grażynę Szapołowską. Dziennikarka skomentowała to z dystansem, śmiejąc się, że choć przez chwilę mogła poczuć się jak legenda polskiego kina.

Filip Gurłacz będzie bronił Agnieszki Kaczorowskiej w medialnej burzy? „Podoba mi się ta pogoda ducha” (WIDEO)

Jednak jednym z największych zaskoczeń tego wieczoru było nieoczekiwane pożegnanie Macieja Kurzajewskiego, który razem z Lenką Klimentovą musiał zakończyć swoją przygodę w programie. Decyzja widzów wzbudziła spore poruszenie w mediach społecznościowych. Wielu fanów show nie kryło rozczarowania i zdziwienia, że dziennikarz opuścił parkiet tak wcześnie.

Maja Bohosiewicz o „Tańcu z Gwiazdami”. Ujawnia, dlaczego wciąż odmawia udziału (WIDEO)

Podczas rozmowy z Kozaczkiem także i Magda Mołek nie mogła powstrzymać emocji związanych z eliminacją Macieja Kurzajewskiego. Dziennikarka była bardzo poruszona takim zakończeniem 2. odcinka.

Ja nie wiem co ja mam powiedzieć, ja wiedziałam, że tak będzie. Ja będę zaraz ryczeć. Ja nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Oni się chyba pomylili, bo myśmy stali obok Lenki i Maćka, po prostu chyba te kamery tam nie popatrzyły gdzie trzeba. Powinny na nas popatrzeć – mówiła Magda Mołek.

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke ostro o wyrzuceniu Kurzajewskiego! „Tutaj nie tylko taniec się liczy” (WIDEO)

Dodała również, że wraz ze swoim partnerem tanecznym mocno odczuła pierwszą eliminację, która uświadomiła im, że prawdziwa rywalizacja właśnie się rozpoczęła. Przyznała, że to nie jest dla nich łatwym doświadczeniem.

Zeszły tydzień był przyjemnością dla nas wszystkich, bo nie odpadł nikt, a kiedy zapadł dzisiaj ten werdykt, to Michał powiedział „zaczęło się”. Czyli to jest ten czas, w którym już naprawdę miło to już było, a teraz trzeba tańczyć – mówiła w rozmowie z Kozaczkiem Magda Mołek.