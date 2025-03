16. edycja programu „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami” trwa w najlepsze, a za nami drugi odcinek. Pary składające się z tancerzy i gwiazd po raz kolejny dały ponieść się tanecznemu szaleństwu i ostro rywalizowały na parkiecie. Tym razem na widowni zasiadła m.in. Maja Bohosiewicz, która w wywiadzie z naszą redakcją przyznała się, że sama dostała wiele razy propozycje udziału w programie. Aktorka i prezenterka przyznała również komu kibicuje i co myśli o odejściu Macieja Kurzajewskiego z programu.

Maja Bohosiewicz zdradza sekrety „Love Never Lies”! „To nie są moje rzeczy…”

Maja Bohosiewicz o „Tańcu z Gwiazdami”

Maja Bohosiewicz to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Ostatnio pojawiła się na widowni Tańca z Gwiazdami”, gdzie miała okazję podziwiać taneczne show uczestników.

W rozmowie z naszą redakcją Bohosiewicz przyznała, że bardzo podobały się jej występy, jednak sama nie ma zupełnie drygu do tańca. Poza tym aktorka zdradziła, że już nie raz dostała propozycję udziału od produkcji, jednak taniec jest jej totalnie obcy, dlatego odrzuciła dotychczasowe zaproszenia.

Bohosiewicz od lat szczęśliwie zakochana w biznesmenie: „Takiego męża się tworzy w trudnym i bolesnym procesie”

Ja jestem totalnym laikiem, ja w życiu nie tańczyłam, więc na tańcu się nie znam, ale muszę powiedzieć, że tam nóżka mi drygnęła, jak oni tańczyli, naprawdę uważam, że dali czadu (…). Ja nie tańczyłam, wydaje mi się, że nie umiem tańczyć, więc to by było takie naprawdę wymagające dla mnie (…) dostawałam kilkakrotnie propozycje, ale nigdy jej nie sfinalizowałam. Ja nie pracuje dla pieniędzy, na szczęście wybieram projekty, które mi po prostu odpowiadają, do których mi serducho gra – wyznała Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz wspomina początki ze ,,Starym”! „Starałeś się i kwiatki kupowałeś, a potem…”

Aktorka skomentowała również pierwszą eliminację w programie, która zakończyła taneczną przygodę dziennikarza Macieja Kurzajewskiego oraz Lenki Klimentowej, która ponownie zagościła w programie. Bohosiewicz przyznała, że szkoda jest jej tych, którzy musieli odpaść, jednak dla niej najważniejsze było to, że Adrianna Borek oraz Albert przeszli do kolejnego odcinka.

Byłam zaskoczona, ale powiem szczerze, że bardziej na tym, żeby się skupić, kto odpadnie, to się skupiałam, żeby Albert i Ada przeszli, więc jak usłyszałam, że przechodzą to wszystkie emocje mi opadły i już byłam taka szczęśliwa i ukontentowana. Bardzo mi przykro oczywiście, że Maciek odpadł też szkoda mi Lenki, która wróciła teraz do programu, widać, że to taka super cudowna dziewczyna. No ale taki niestety jest ten format zawsze ktoś musi odpaść – dodała.

Cały wywiad zobacz poniżej: