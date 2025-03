Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem — podsumowała swego czasu Agnieszka Kaczorowska.

Tomasz Wygoda jest jednym z jurorów rozrywkowego show Polsatu „Taniec z gwiazdami”. Razem z Ewą Kasprzyk, Rafałem Maserakiem i Iwoną Pavlović oceniają popisy uczestników w programie. Zanim Tomasz Wygoda został jurorem, to Agnieszka Kaczorowska wypowiadała się niepochlebnie na temat tancerza i twierdziła, że to ona ma większe doświadczenie w tańcu i powinna zasiąść za stołem jurorskim. Teraz Tomasz Wygoda odniósł się do jej słów sprzed kilku miesięcy.

Tomasz Wygoda stwierdził, że nie czuje urazy do Agnieszki Kaczorowskiej. Podkreślił, że tancerka miała rację w kwestii tego, że on faktycznie nie jest ekspertem tańca towarzyskiego, ale z pewnością nie umniejsza to jego talentowi artystycznemu: