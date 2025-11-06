Mateusz Damięcki zagościł w najnowszym odcinku talk-show u Kuby Wojewódzkiego. W programie nie zabrakło różnorodnych tematów, a w szczególności tych związanych z rolą Goldena, w którą aktor wcielił się w filmie „Druga Furioza”. Jak się okazuje, sporo go to kosztowało.

Mateusz Damięcki odsłania zaskakujące kulisy przygotowań do „Drugiej Furiozy”

Mateusz Damięcki to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Na swoim koncie ma masę znakomitych ról, dzięki którym zyskał sympatię widzów. Ostatnio aktor miał okazję zagrać pierwszoplanową rolę w kontynuacji fimu „Furioza” w reżyserii Cypriana T. Olenckiego. To właśnie tam zamienił się w brutalnego Goldena.

Teraz aktor miał okazję pojawić się w programie u Kuby Wojewódzkiego, gdzie ujawnił szokujące kulisy pracy nad najnowszą rolą.

Mateusz Damięcki demolował własny dom

Jak się okazuje, przygotowania były nie tylko wyczerpujące pod kątem fizycznym, ale i psychicznym, co doprowadziło go na skraj emocjonalnej wytrzymałości. Aby dobrze wejść w postać, wyładowywał swoje emocje, uderzając pięścią w ścianę, na czym ucierpiały jego domowe kąty.

Mam dom, mieszkam w segmencie. I w tym segmencie mam ściany, które w ostatnim czasie odmalowywaliśmy z moją żoną. Podchodzę i mówię „co to są za dziury?” Ona tak spojrzała na mnie i mówi: „nie pamiętasz?”. Ja traciłem równowagę psychiczną i moja obrączka zniosła bardzo wiele. Ja zostawiłem na tych ścianach sporo złota – wyznał.

Aktor przyznał również, że rola Goldena odkryła w nim niesamowite pokłady emocji, o których wcześniej nie miał pojęcia. Praca nad tą kreacją była jednak dla niego ogromnym wyzwaniem.