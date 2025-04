Taco Hemingway jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskim raperów. Fani podziwiają go za nieszablonowe teksty piosenek nawiązujące do otaczającej go polskiej rzeczywistości. Raper wydał swoją EP-kę „Trójkąt Warszawski” w 2014 roku, a potem „Umowa o dzieło” z hitowym utworem „6 zer”. Od tego czasu ma na koncie wiele albumów, w tym „Szprycer”, „Cafe Belga”, „Jarmark” i „1-800-OŚWIECENIE”. Ostatnio Kamila Rymajdo wydała książkę, w której pochyliła się nad fenomenem artysty. W rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co ją najbardziej zaskoczyło.

Kamila Rymajdo prześwietliła twórczość Taco Hemingwaya. Dotarła do zaskakujących wniosków

Dziennikarka w rozmowie z nami opowiedziała o tym, jak przez lata analizowała teksty piosenek Taco Hemingwaya. Autorka książki „Taco Hemingway’s Jarmark” przeanalizowała metafory i znaczenia ukryte w utworach znanego rapera. W wywiadzie dla Kozaczka podkreśliła, że nie interesowała ją strona prywatna artysty, a jego twórczość i wpływ jego muzyki na fanów:

Kozaczek.pl: Dlaczego zdecydowała się Pani napisać książkę o Taco Hemingwayu?

Kamila Rymajdo: Kilka lat temu, podczas pandemii, złożyłam podanie o stypendium na Uniwersytecie Łódzkim, aby badać polski hip-hop w kontekście migracji. Pisałam o tym wcześniej jako dziennikarka i pracownik akademicki, analizując polskich raperów, którzy przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, aby występować dla polskiej diaspory, a także supportujących ich artystów – migrantów lub dzieci migrantów – którzy rapowali po polsku i angielsku. Kiedy przyjechałam do Łodzi, trafiłam na Taco Hemingwaya, dowiedziałam się, że mieszkał w Wielkiej Brytanii i próbował tu zaistnieć, a następnie zaczęłam analizować jego twórczość w kontekście migracji i tego, jak te motywy pojawiają się w jego tekstach. Po opublikowaniu tych badań jako artykułu naukowego zdecydowałam się zaproponować książkę o jednym z jego albumów do serii 33 1/3 wydawnictwa Bloomsbury. Tym albumem był „Jarmark”, ponieważ uznałam go za najbardziej unikalny w jego dyskografii.

Czy konsultowała się Pani z raperem, żeby dotrzeć do nieznanych publicznie informacji?

Skontaktowałam się z agencją PR Taco Hemingwaya na pewnym etapie pisania książki, ale nie otrzymałam odpowiedzi. Jednakże, ponieważ książka skupia się na analizie twórczości Taco Hemingwaya oraz albumu „Jarmark”, nie jest to typ publikacji, która wymagałaby bezpośredniego udziału artysty.

W swojej książce analizuję teksty i aspekty muzyczne albumu w kontekście historii polskiego rapu oraz kariery Hemingwaya. Badam również wpływ albumu na słuchaczy, reakcje fanów w mediach społecznościowych, recenzje krytyków, sprzedaż i nagrody, przedstawiając „Jarmark” zarówno jako osobistą, jak i publiczną wypowiedź w kluczowym momencie dla historii Polski.

