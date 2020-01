Fani ostatnio zaczęli się martwić o Ellie Goulding (33 l.). Piosenkarka przestała przypominać samą siebie przez liczne poprawki w swojej twarzy. Zaczęła przesadnie korzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Nie mogą jednak zarzucić wiele jej figurze, którą ostatnio pokazała na plaży w Miami.

Ellie Goulding została ofiarą operacji plastycznych?! Jej twarz wygląda naprawdę DZIWNIE

Ellie Goulding w bikini

Ellie odpoczywała na plaży w Miami razem z przyjaciółmi i swoim mężem Casparem Joplingiem. Kiedy paparazzi zrobili jej zdjęcia, miała na sobie jedynie czarne bikini.

Trzeba przyznać, że jej figura wygląda imponująco. Wokalistka jest bardzo szczupła, ma zgrabne nogi, a szczególną uwagę przyciąga jej umięśniony brzuch. Widać, że dba o formę i nie opuszcza treningów.

Katy Perry pokazała zdjęcie ze ślubu Ellie Goulding. Dziewczyna Blooma w końcu ubrała się jak człowiek

Kim jest Ellie Goluding?

Ellie zadebiutowała płytą Lights w 2010 roku – tytułowy utwór okazał się hitem. Brytyjska piosenkarka ma na koncie już trzy albumy. W 2015 roku jej piosenka Love Me Like You Do promowała pierwszą część filmu 50 twarzy Greya. 31. sierpnia 2019 roku poślubiła handlarza dziełami sztuki Caspara Joplinga.