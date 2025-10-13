Do sieci dotarły właśnie przykre informacje ze świata muzyki disco polo. Nie żyje Marcin Goździewicz, znany jako Ben Vito. Gwiazdor miał 44 lata. Przyczyna śmierci muzyka póki co, nie jest publicznie znana.

Nie żyje gwiazdor disco polo Ben Vito

Świat muzyki disco polo i fani Marcina Goździewicza znanego jako Ben Vito są pogrążeni w żałobie. Gwiazdor zmarł w wieku 44 lata. Na ten moment szczegóły dotyczące przyczyny zgonu nie są znane. Informację o jego śmierci potwierdził m.in. artysta disco polo Andre znany z przeboju „Ale Ale Aleksandra”, który pisał na Facebooku:

Tak ciężko w to uwierzyć. BEN VITO. Żegnam kolegę, który wniósł w nasze życie wiele radości dobrego słowa, ale również wspaniałych piosenek. Kłaniam się nisko, spoczywaj w pokoju.

Warto wspomnieć, że Marcin Goździewicz, zanim zajął się muzyką i został Benem Vito, to poprzednio uczył się w Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu. To tam narodziła się jego pasja i miłość do muzyki, którą z biegiem lat przekształcił w pracę artystyczną. Przez wiele lat prowadził także własną firmę „Piano Parts International”.

Muzyk skradł serca wielu fanów disco polo, a na jego koncie znajdują się takie utwory jak m.in.: „Czerwone i bure”, „Góraleczka Mała”,”Kaszubeczko Tyś Naj”, „Daj Maleńka” czy „Mała Czarna”. Artysta, choć miał jeszcze wiele planów muzycznych, to niestety jego karierę przerwała nagła śmierć. Ben Vito był nie tylko ceniony za talent i twórczość muzyczną, ale również za autentyczność i pozytywną energię, którą emanował.