Physical activity during pregnancy!🤰🏼 What trainings can you do, for how long and can you train at all in the second trimester? You can find the answers on my blog ➡️www.healthyplanbyann.com _____________________________ Czy wiecie, że… ✔️Średni koszt energetyczny porodu to 2,3 kcal/min (marsz 4-5 km/h) ✔️Średni czas trwania porodu 7-10 godzin ✔️Wydatek energetyczny pozwalający przebyć dystans 40-50 km (maraton) Tylko maraton możemy przerwać w czasie biegu… A porodu już nie. Dlatego tak często wspominam O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ w czasie ciąży 🤰🏼 Jeśli lekarz prowadzący nie widzi przeciwwskazań – warto trenować! Nadal mnóstwo z Was pyta o rodzaj treningów podczas ciąży. Jakie wykonywać treningi, które można wykonywać, a których nie, jak długo i czy w ogóle można trenować będąc w drugiej połowie ciąży. Na blogu nowy post ➡️ www.hpba.pl #annalewandowska #healthyteam #HealthyPlanbyAnn #workoutpregnant #6monthspregnant #fitmom