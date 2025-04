Papież Franciszek przygotowuje swój pogrzeb. Zaplanował nowy rytuał

Papież Franciszek przez ostatnie miesiące walczył z chorobą. Zmarł w wieku 89 lat

Problemy Papieża Franciszka ze zdrowiem zaczęły się na początku lutego 2025 roku. To właśnie wtedy głowa Kościoła katolickiego mierzyła się z poważnymi problemami z oddechem oraz głosem. Dochodziło wtedy do takich sytuacji, że Papież Franciszek nie był w stanie czytać tekstów podczas publicznych wystąpień.

Leczył się później w warunkach domowych w Watykanie, ale niestety nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. 14 lutego duchowny trafił na specjalny oddział w Poliklinice Gemelli w Rzymie. 16 lutego zdradził, że lekarze zdiagnozowali u niego obustronne zapalenie płuc. Papież Franciszek wyszedł później z choroby i powrócił ze szpitala 23 marca 2025 roku.

W Wielki Czwartek papież odwiedził więzienie – jak co roku, z gestem bliskości. W Wielką Sobotę pojawił się w bazylice na Wigilii Paschalnej i pozdrowił wiernych. W Niedzielę Wielkanocną spotkał się krótko z wiceprezydentem USA J.D. Vance’em, a potem – zgodnie z tradycją – wyszedł na balkon bazyliki, by udzielić błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. Tysiące ludzi przyjęło go z entuzjazmem. Choć mówił cicho, przekazał świąteczne życzenia. Największym zaskoczeniem był jego powrót do papamobile – po raz pierwszy od miesięcy! Objechał plac i aleję, machając do wiernych z całego świata.

Niestety, w poniedziałek 21 kwietnia nadeszła tragiczna wiadomość – papież Franciszek zmarł.