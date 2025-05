Mimo wielu sukcesów w życiu zawodowym i udanych wywiadów z największymi gwiazdami Hollywood Anna Wendzikowska przechodziła przez prywatne piekło. Mało kto wie, że dziennikarka musiała radzić sobie z samodzielnym macierzyństwem, gdy trzy tygodnie po narodzinach córki zostawił ją życiowy partner. Anna Wendzikowska w podkaście Mateusza Szymkowiaka i Świata Gwiazd zdradziła przykre szczegóły…

Anna Wendzikowska była zaręczona z Patrykiem Ignaczakiem – wokalistą zespołu Audiofeels w latach 2014-2016. Doczekała się z tego związku narodzin córki — Kornelii, która przyszła na świat w 2015 roku. Później związała się z przedsiębiorcą — Janem Bazylem, z którym była od 2017 do 2020 roku. Para doczekała się córki Antoniny, która urodziła się w 2018 roku.

Okazuje się, że Anna Wendzikowska przeszła przez piekło, gdy trzy tygodnie po narodzinach córki zostawił ją życiowy partner. Długo nie mogła się pogodzić z rollercoasterem emocji i bardzo źle znosiła tamtą sytuację:

To jest tragiczna sytuacja. Jak czasami sobie ją wspominam, to wracają do mnie trudne emocje. Przeszłam wtedy zespół stresu pourazowego, bo ten związek tak naprawdę zaczął się sypać już w ciąży i to był najgorszy czas mojego życia. To była druga ciąża. Tak bardzo marzyłam wtedy, żeby ocalić i mieć drugą rodzinę. Mój były partner zaangażował się w wychowanie mojej drugiej córki. To był taki piękny obrazek — wspominała Anan Wendzikowska w podkaście Świata Gwiazd.