Paulina Smaszcz-Kurzajewska (46 l.) była ze swoim mężem, Maciejem Kurzajewskim (46 l.) 23 lata. W październiku 2019 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o tym, że para postanowiła się rozwieść. Paulina i Maciej rozstali się w pokojowej atmosferze. Oboje dzielą opiekę nad ich dwoma synami. W wywiadzie dla magazynu Viva! Paulina Smaszcz po raz pierwszy opowiedziała, dlaczego rozstała się z mężem i jak układa sobie życie po rozwodzie.

Maciek Kurzajewski i Paulina Smaszcz-Kurzajewska rozwodzą się: kobieta odchodzi POWOLI: pisała niedawno dziennikarka

Na pytanie Beaty Nowickiej, czy można wyczuć koniec miłości, Paulina odpowiada:

Gwiazda zdradza, że w jej związku milczenie zaczęło się po drugiej stronie:

Kiedy kobieta mówi: „Ja mu jeszcze robię awantury”, to znaczy, że ona jeszcze kocha. Ale jak jej nie interesuje, co on je, co on myśli, gdzie on bywa, gdzie śpi, co ma do powiedzenia, to znaczy, że już nie kocha. Tylko że u mnie było odwrotnie. To ja czuję się opuszczona. Nie ja odchodziłam… (milczenie).