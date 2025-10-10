1 października media obiegła wiadomość, która zszokowała wszystkich fanów „Królowych życia” – zmarł ulubieniec widzów – Jacek Wójcik. Mężczyzna znany był również z takich formatów, jak „Made in Maroko” oraz „Orzeł czy reszka”.

Wzruszający pogrzeb Jacka Wójcika. Pożegnały go tłumy przyjaciół i fanów

Relacje Wójcika z Edzią i Dagmarą Kaźmierską. Nie brakowało burzliwych momentów

Największą popularność Wójcikowi przyniosła współpraca i przyjaźń z Dagmarą Kaźmierską. Po latach ich relacja przerodziła się w konflikt, który ostatecznie nigdy nie został zakończony. W tym samym momencie skończyła się również przyjaźń Kaźmierskiej i Edyty Nowak-Nawary, znanej z programu jako „Edzi”.

Szok! Dagmara nie pojawiła się na pogrzebie Jacka Wójcika! „Zakazano jej udziału”

Zdziwienie u fanów Wójcika wywołał fakt, że to właśnie Kaźmierska jako pierwsza poinformowała o jego śmierci. Była przyjaciółka Wójcika nie pojawiła się jednak na jego ostatnim pożegnaniu. Wcześniej Edzia zaznaczała, że Jacek miał żal do Dagmary i nie chciał, by ta pojawiła się na jego pogrzebie.

Edzia jako jedna z nielicznych wiedziała o problemach zdrowotnych Wójcika i pozostawała z nim w bliskich relacjach aż do jego śmierci. 4 października odbył się pogrzeb mężczyzny, podczas którego Nowak-Nawara złożyła wieniec z napisem „Edzia z mężem i dziećmi” przy jego grobie.

Pogrzeb Jacka Wójcika. Rozpaczona Edzia żegna przyjaciela

Kilka dni po uroczystości pogrzebowej emocje u Edzi wciąż nie opadły. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z Jackiem, które opatrzyła wzruszającym wpisem:

Jak strasznie mi ciebie brakuje – napisała.

Tuż po śmierci przyjaciela, Edzia zaznaczała, że Jacek na pewno by sobie życzył, aby pamięć o nim została zachowana. Wpis Nowak-Nawary poruszył fanów, którzy wciąż masowo składają kondolencje.