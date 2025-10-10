Edzia przerywa milczenie po śmierci Jacka Wójcika. Jej poruszające słowa łamią serce
Edyta Nowak-Nawara wspomina zmarłego przyjaciela...
1 października media obiegła wiadomość, która zszokowała wszystkich fanów „Królowych życia” – zmarł ulubieniec widzów – Jacek Wójcik. Mężczyzna znany był również z takich formatów, jak „Made in Maroko” oraz „Orzeł czy reszka”.
Wzruszający pogrzeb Jacka Wójcika. Pożegnały go tłumy przyjaciół i fanów
Relacje Wójcika z Edzią i Dagmarą Kaźmierską. Nie brakowało burzliwych momentów
Największą popularność Wójcikowi przyniosła współpraca i przyjaźń z Dagmarą Kaźmierską. Po latach ich relacja przerodziła się w konflikt, który ostatecznie nigdy nie został zakończony. W tym samym momencie skończyła się również przyjaźń Kaźmierskiej i Edyty Nowak-Nawary, znanej z programu jako „Edzi”.
Szok! Dagmara nie pojawiła się na pogrzebie Jacka Wójcika! „Zakazano jej udziału”
Zdziwienie u fanów Wójcika wywołał fakt, że to właśnie Kaźmierska jako pierwsza poinformowała o jego śmierci. Była przyjaciółka Wójcika nie pojawiła się jednak na jego ostatnim pożegnaniu. Wcześniej Edzia zaznaczała, że Jacek miał żal do Dagmary i nie chciał, by ta pojawiła się na jego pogrzebie.
Edzia jako jedna z nielicznych wiedziała o problemach zdrowotnych Wójcika i pozostawała z nim w bliskich relacjach aż do jego śmierci. 4 października odbył się pogrzeb mężczyzny, podczas którego Nowak-Nawara złożyła wieniec z napisem „Edzia z mężem i dziećmi” przy jego grobie.
Pogrzeb Jacka Wójcika. Rozpaczona Edzia żegna przyjaciela
Kilka dni po uroczystości pogrzebowej emocje u Edzi wciąż nie opadły. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z Jackiem, które opatrzyła wzruszającym wpisem:
Jak strasznie mi ciebie brakuje – napisała.
Tuż po śmierci przyjaciela, Edzia zaznaczała, że Jacek na pewno by sobie życzył, aby pamięć o nim została zachowana. Wpis Nowak-Nawary poruszył fanów, którzy wciąż masowo składają kondolencje.