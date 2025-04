W zeszłym odcinku, tuż przed półfinałem 16. edycji. „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” z programem pożegnała się Blanka i Mieszko Masłowski. W internecie pojawiło się na ten temat wiele teorii spisowych, a internauci nie mogli uwierzyć, że jedna z faworytek odniosła porażkę. Z odpowiedzią pospieszyła już produkcja, która odniosła się do zarzutów o rzekomą ustawkę.

Produkcja „Tańca z Gwiazdami” dosadnie o odpadnięciu Blanki

Ostatni odcinek programu „Taniec z Gwiazdami” przysporzył widzom wielu emocji, a walka o miejsce w półfinale była zacięta. Warto dodać, że tym razem po raz pierwszy w historii uczestnicy mieli okazję zaprezentować polskie tańce ludowe. Po werdykcie okazało się, że do ścisłego półfinału przechodzą: Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Tomasz Wolny i Daria Syta oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński.

Niestety ku zaskoczeniu wielu z program pożegnali się Mieszko Masłowski i Blanka Stajkow, która od początku była faworytką i pretendentką do zdobycia kryształowej kuli. W związku z tym internauci zaczęli węszyć spisek i wielu z nich uznało, że jest to ustawka.

„Dziwne, że faworytka do kryształowej kuli odpada przed finałem”

„Widać, że to wszystko ustawione i zapłacone (…), tak będzie jak w tamtej edycji”

” Ja jestem szczerze w szoku, bo myślałam, że Blanka będzie w finale „

„USTAWKA!!!!”

„Powinni wygrać!! Najlepsi byli w tej edycji!”

Do komentarzy rozgoryczonych fanów Blanki odniosła się w końcu produkcja „Tańca z Gwiazdami”. Według nich w programie nie ma miejsca na żadne ustawki, a odejście Blanki z programu tłumaczyli tym, że może za tym stać jej kilkudniowa przerwa od treningów na rzecz wyjazdu do Nowego Yorku.