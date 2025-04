Po zakończonym niedzielnym odcinku „Tańca z Gwiazdami” mieliśmy okazję porozmawiać z Rafałem Maserakiem, który zna Tomasza Jakubiaka od najmłodszych lat. Tancerz przyznał, że choroba jego kolegi jest dla niego trudna i mimo, że stara się go wspierać, nadal wypowiadanie się w tym temacie jest bardzo emocjonalne.

Właśnie z Tomaszem Jakubiakiem nie mogę mówić, bo już się wzruszam, ponieważ Tomka znam z młodzieńczych lat, on był tancerzem, tańczył kiedyś razem ze mną w jednym klubie. Jeździliśmy razem na turnieje, więc znamy się od dziecka i jak patrzę na to, co się dzieje w jego życiu, to naprawdę łamie mi się teraz głos, ale i też moje serce jest złamane – wyznał Rafał Maserak.

Zbiórka Jakubiaka „wystrzeliła”, a Szelągowska dobitnie apeluje do hejterów: „To jest k**ewska choroba”

Juror „Tańca z Gwiazdami” przekazał także ważną wiadomość do fanów i bliskich osób Tomasza. Poprosił o wsparcie zarówno jego, jak i wszystkich osób, które mierzą się z trudami chorób.

Jeżeli mamy możliwość, pomagajmy naprawdę osobom, które tego potrzebują. Wiem, że Tomasz tego potrzebuje. Potrzebuje tej zbiórki, żeby dalej mógł się leczyć. No ciężka, to jest sytuacja i moment, więc jeżeli można w jakiś sposób pomóc i taką małą cegiełkę dołożyć do tego, no to oczywiście to będę robił – przekazał w rozmowie z Kozaczkiem Rafał Maserak.