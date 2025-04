Tomasz Jakubiak wczoraj zaapelował na swoich social mediach o pomoc. Jak sam przekazał, jego stan zdrowia uległ pogorszeniu, a w związku z tym trafił na leczenie do Aten. Nie minęła nawet doba, a nowej zbiórce pojawiła się ogromna kwota. Dodatkowo Szelągowska odpaliła się na temat straszliwej choroby Jakubiaka i zaapelowała o pomoc.

Tomasz Jakubiak to jeden z najpopularniejszych kucharzów w Polsce, autor książek kucharskich oraz były juror programu „MasterChef Junior”. Niestety jego kulinarną przygodę przerwał kilka miesięcy temu nowotwór jelita cienkiego i dwunastnicy z przerzutami do kości.

Choć z dotychczasowych relacji Jakubiaka wydawało się, że powoli nabiera sił i wszystko idzie w dobrym kierunku, nagle jego stan zdrowia się pogorszył i okazało się, że wymaga leczenia za granicą, o czym poinformował na Instagramie.

Poprzednia zbiórka, którą Jakubiak uruchomił w ubiegłym roku, poszła na leczenie w Izraelu. Teraz kucharz zbiera nowe fundusze na kolejne leczenie, które docelowo znów ma się tam odbyć. Ku zdziwieniu nie minęła nawet doba, a na koncie zbiórki Jakubiaka pojawiło się już ponad pół miliona złotych, a celem, póki co jest 1 mln złotych.

Teraz na swoich social mediach o pomoc w zbiórce, zaapelowała również koleżanka z programu Jakubiaka – Dorota Szelęgowska. Prezenterka nie przebierała w słowach i nawiązała również, do hejtu, który przewija się w sieci w związku z leczeniem Jakubiaka.

Tomek w tej chwili jest w Atenach. Trzeba go postawić na nogi, żeby mógł wrócić do Izraela albo żeby mógł kontynuować leczenie w Atenach. To jest ku*ewska choroba. I tak powiem właśnie to słowo. Też wiem, co się dzieje w różnych komentarzach. Fajnie by było, gdyby nikt nie odbierał nikomu możliwości leczenia. Nie macie pojęcia, jak to wygląda drodzy hejterzy, więc zamiast hejtować po prostu zniknijcie, przynajmniej w takich sytuacjach – powiedziała Szelągowska na Instastories.