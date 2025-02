Przemysław Czarnecki broni Schreiber i ATAKUJE Caroline Derpieński: ,,Kim ty emocjonalna niemoto jesteś”

Zdecydowanie bardziej oberwało się Małgorzacie Rozenek, która kiedyś ubrała się bardzo elegancko na spacer na grzyby… Marianna Schreiber wyśmiała jej podejście do prezentowania w social mediach stylu życia i zarzuciła próżność:

To tak jak Małgorzata Rozenek. Ona chodzi do lasu na grzyby ubrana cała na biało. No ludzie, kto chodzi tak ubrany zbierać grzyby? Kto chodzi z psem na spacer z torebką za 20 koła? To nie jest grzech. Okej, niech chodzi, niech ma. Super, ale wyobrażacie sobie, że wychodzicie z psem co 3-4 godziny i za każdym razem musicie się odwalić jak stróż w boże ciało?! […] O to chodzi o taką próżność. Bądźmy w tym wszystkim tacy normalni — podsumował Marianna Schreiber.