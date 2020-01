Selena Gomez (27 l.) na Instagramie podsumowała miniony rok. Chociaż było w nim wiele szczęśliwych momentów, pokazała jedno zdjęcie, na którym widać, jak płacze. Ciężkie chwile wynagrodziła sobie wakacjami – wypoczywała na jachcie na Hawajach.

Selena Gomez PŁACZE na Instagramie

Selena Gomez w bikini

Już za kilka dni ma mieć premierę nowa płyta wokalistki. Do tej pory poznaliśmy dwa single Lose You To Love Me i Look At Her Now, które nawiązują do jej związku z Justinem Bieberem.

Pod koniec roku Selena wybrała się z przyjaciółmi na Hawaje, gdzie wypoczywali i bawili się na luksusowym jachcie. Paparazzi zrobili jej zdjęcia, na których jest w samym bikini. Gwiazda wygląda dobrze, chociaż przez swoją chorobę już dawno zrezygnowała z pogoni za idealną sylwetką. Na fotkach mamy okazję zobaczyć gwiazdę bez makijażu, ułożonych włosów.

Justin Bieber GORZKO o Selenie Gomez. Te słowa musiały bardzo ZABOLEĆ artystkę

Podoba Wam się w takim naturalnym wydaniu?