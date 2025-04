Robert Stockinger jest synem legendarnego dziennikarza — Tomasza Stockingera. Mężczyzna od najmłodszych lat obracał się w blasku fleszy, ale nie poszedł drogą na skróty. Sam wypracował sobie miejsce w pierwszym rzędzie polskiego świata mediów. Przez 10 lat był związany z „Dzień dobry TVN”. Jednak dopiero rozwinął skrzydła, gdy w styczniu 2024 roku po 13 latach pracy odszedł z TVN-u. Ostatnio gościł w podkaście show-biznesowym, gdzie w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem skomentował jedną z byłych prowadzących „Dzień dobry TVN”. Zaskakujące słowa.

Prowadzący „Pytanie na śniadanie” całe życie marzył o tym, aby poprowadzić poranne pasmo. Robert Stockinger w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem prawdopodobnie opowiedział o Małgorzacie Rozenek-Majdan, która również próbowała swoich sił jako prowadząca „Dzień dobry TVN”, ale jednak długo nie zagrzała miejsca w śniadaniówce. Prezenter telewizyjny nie zdradził nazwiska, ale po dopowiedzeniu Andrzeja Sołtysika wszystko stało się już jasne:

Wielu osobom się wydaje, że byliby rewelacyjni w roli prowadzących, to jest to naturalne. Były takie osoby, które całe życie o tym marzyły, zaczynały prowadzić program śniadaniowy i okazywało się, że to jest kompletny niewypał — podsumował Robert Stockinger w rozmowie ze Światem Gwiazd.