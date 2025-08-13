Tak Maja Bohosiewicz wychowuje swoje dzieci. Punkt czwarty zadziwia!
Wiele osób będzie zaskoczonych...
Maja Bohosiewicz pochwaliła się w mediach społecznościowych regułami, które stosuje w wychowaniu swoich dzieci.
Bizneswomen stawia na prawdę i podchodzi nowocześnie do kwestii wychowania.
Przede wszystkim gwieździe zależy na tym, żeby jej dzieci ciągle się rozwijały i trenowały.
Oprócz tego Maja Bohosiewicz chce, żeby jej dzieci miały szacunek do wysiłku, a nie myślały tylko i wyłącznie o wygranej.
„3. Można się poddać, ale zawsze trzeba spróbować zawalczyć”.
To jednak największą uwagę i rozbawienie wzbudza punkt 4., w którym Bohosiewicz zwróciła się w stronę męża.
Okazuje się, że jej dzieci wiedzą, co robić, gdy ojciec jest zły…
„4. Jeżeli tata jest zły, to pewnie trzeba mu kupić kanapkę, albo zrobić drzemkę (to samo tyczy się niemowląt)”.
Za to punkt 5. to głęboka refleksja na temat dóbr materialnych, pieniędzy i szczęścia…
A wy, co myślicie o sposobie wychowania dzieci przez Maję Bohosiewicz? Wykorzystacie je w swoim życiu?