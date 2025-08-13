times-dark
Kozaczek
Tak Maja Bohosiewicz wychowuje swoje dzieci. Punkt czwarty zadziwia!

Wiele osób będzie zaskoczonych...

Dzieci Gwiazd Maja Bohosiewicz
13.08.2025
EmEl
Tak Maja Bohosiewicz wychowuje dzieci 

Maja Bohosiewicz pochwaliła się w mediach społecznościowych regułami, które stosuje w wychowaniu swoich dzieci.

Bizneswomen stawia na prawdę i podchodzi nowocześnie do kwestii wychowania.

Tak Maja Bohosiewicz wychowuje dzieci 

Przede wszystkim gwieździe zależy na tym, żeby jej dzieci ciągle się rozwijały i trenowały. 

Tak Maja Bohosiewicz wychowuje dzieci 

Oprócz tego Maja Bohosiewicz chce, żeby jej dzieci miały szacunek do wysiłku, a nie myślały tylko i wyłącznie o wygranej. 

Tak Maja Bohosiewicz wychowuje dzieci 

„3. Można się poddać, ale zawsze trzeba spróbować zawalczyć”. 

Tak Maja Bohosiewicz wychowuje dzieci 

To jednak największą uwagę i rozbawienie wzbudza punkt 4., w którym Bohosiewicz zwróciła się w stronę męża. 

Okazuje się, że jej dzieci wiedzą, co robić, gdy ojciec jest zły…

Tak Maja Bohosiewicz wychowuje dzieci 

„4. Jeżeli tata jest zły, to pewnie trzeba mu kupić kanapkę, albo zrobić drzemkę (to samo tyczy się niemowląt)”.

Za to punkt 5. to głęboka refleksja na temat dóbr materialnych, pieniędzy i szczęścia… 

Tak Maja Bohosiewicz wychowuje dzieci 

A wy, co myślicie o sposobie wychowania dzieci przez Maję Bohosiewicz? Wykorzystacie je w swoim życiu? 

