Tomasz Jakubiak od kilku miesięcy walczy z zaawansowanym nowotworem jelita cienkiego i dwunastnicy, z przerzutami do kości. Ekspert kulinarny przeszedł już ponad osiem chemioterapii i o kulisach walki z trudną chorobą opowiadał w wywiadach i mediach społecznościowych. W związku z bardzo rzadką chorobą i brakiem skutecznego leczenia w Polsce Tomasz Jakubiak poleciał do specjalistycznej kliniki w Izraelu, oferującej bardziej innowacyjne metody walki z rakiem. Podróż i leczenie za granicą były możliwe dzięki utworzonej wcześniej zbiórce pieniędzy, na której zebrano ponad 1,5 mln złotych.

Na ostatnio publikowanych relacjach z Izraela internauci zwracali uwagę, że kucharz wygląda coraz lepiej. On sam wyznał, że przeszedł szereg operacji ratujących życie. Z kolei w jednym z ostatnich nagrań żalił się, na silny ból brzucha i barków oraz wypadające od chemii włosy: „Mam już tego dosyć” – mówił.

Teraz Tomasz Jakubiak opublikował nowe nagranie na Instagramie, w którym poinformował, że… wrócił z Izraela do Polski! Już na wstępie przyznał, że tęskni za cieplejszymi temperaturami i piękną pogodą, jaką oferował oddalony od Polski o 4 tysiące kilometrów kraj:

Wróciłem do Polski ! Trochę tęsknię już ale za samym Izraelem bo jednak jak w ciągu dnia masz po 20 parę stopni średnio (TelAwiw oczywiście bo w Jerozolimie już trochę chłodniej) , za oknem ptaszki, zielono w parku a na małych stoiskach mnóstwo warzyw czy owoców to ryjek sam się cieszy i do tego wróciłbym szybciutko.

Następnie nawiązał do toczącej się wojny Izraela z Hamasem. Okazuje się, że tamtejsi mieszkańcy nie odczuwają znacząco tymczasowo zawieszonego konfliktu zbrojnego, czego niewątpliwie nie można powiedzieć o mieszkańcach Strefy Gazy. Jakubiak podkreślił jednak, że nie staje po żadnej ze stron:

Też jest naprawdę bezpiecznie! Na ulicach nie widać lęku czy paniki a wręcz przeciwnie, uśmiech, tętniące życiem restauracje itd. A jak tylko włącza się się syreny to ludzie w sekundę znikają w schronach która są wszędzie , łącznie z każdym budynkiem i każdym piętrem w tym budynku. Dla jasności , nie staje po żadnej ze stron. Wojna jest okropna dla każdego – dodał.

Jakubiak opublikował nagranie po długiej przerwie. „Nie wiem, jaki będzie rezultat”

Z kolei w nagraniu Jakubiak opowiedział o zwyczajach, jakie panowały w szpitalu w Jerozolimie. Okazuje się, że do placówki przyjeżdżały 12,13-letnie dzieci, które umilały czas pacjentom grając na instrumentach: „To jest tak prześmieszne, bo jedno sobie śpiewa swoje, drugie śpiewa swoje, ale niesamowicie to jest budujące dla pacjentów. To jest coś fantastycznego, że te dzieciaki wpadają, grają, śpiewają. W tym wszystkim, jak leżysz, myślisz i ta głowa się kotłuje, to nagle wpada mnóstwo energii do sali i się zaczyna dziać. Później przychodzą starsi — cały czas się coś dzieje. Te dzieciaki pieką też ciasteczka. (….) Wszechobecne są pączki, które są na święta rozdawane”.

Przyznał też, że tego typu podejście do pacjentów znacząco pomagało im w procesie zdrowienia:

To jest coś, co mnie bardzo położyło. Coś, za czym tęsknię — jeżeli chodzi o szpitale, bo to jest trochę luz, a trochę podejście zupełnie inne do pacjenta. To pokazuje, że można w tej chorobie się odnaleźć, być uśmiechniętym. (…) Przypomnieć sobie, jak piękne jest życie, piękny jest świat i iść do przodu.

Na koniec kucharz zapowiedział, że ma w planach napisanie kolejnej książki i obecnie przebywa w domu:

Będę meldował, co u mnie. Może razem wymyślimy, co można razem porobić. Siedzę sobie w domku i przeglądam książeczki — piszę kolejną. Mam nadzieję, że was miło zaskoczę.

