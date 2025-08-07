Choć do emisji pierwszego odcinka nowej edycji „Tańca z Gwiazdami” pozostało jeszcze trochę czasu, już teraz show wzbudza spore emocje. Lista uczestników, którą ujawniono, sugeruje, że widzowie mogą spodziewać się nie tylko tanecznych emocji, ale i osobistych historii.

Wśród tancerzy znalazł się m.in. Marcin Rogacewicz, który zatańczy u boku Agnieszki Kaczorowskiej. Para jest widywana razem także poza salą treningową, co podsyca plotki o ich relacji wychodzącej poza zawodowy kontekst. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów nadchodzącej edycji będzie bez wątpienia występ Katarzyny Zillmann w duecie z kobietą, po raz pierwszy w historii polskiej edycji tanecznego show.

Wielką niespodzianką jest także udział Tomasza Karolaka, który przez lata konsekwentnie odmawiał występu w programie. Tym razem jednak zmienił zdanie. Jak zdradziła osoba z jego otoczenia w rozmowie z Pudelkiem „Tomek przeżywa dobry, energetyczny i progresywny okres”, a dodatkowo jedna z jego planowanych produkcji została przesunięta, co pozwoliło mu znaleźć czas na udział w show. Karolak traktuje występ bardzo poważnie, rozpoczął przygotowania dużo wcześniej niż wymagano, a pierwsze efekty treningów już są widoczne.

Tomek ćwiczy już od kilku tygodni i naprawdę się przykłada. Od początku mówił, że chce wypaść jak najlepiej i absolutnie nie chce wyjść na błazna przed całą Polską. Traktuje ten udział bardzo poważnie – widać to po jego podejściu, a nawet po efektach: już schudł, a zapowiada, że to jeszcze nie koniec – zdradziła osoba z produkcji.

Podobno rozmowy z gwiazdorem nie należały do najłatwiejszych. Już na wstępie jasno zaznaczył swoje warunki, zwłaszcza w kwestii prywatności. W zamian za zgodę na udział, udało mu się wynegocjować rekordowe honorarium. Za każdy odcinek ma otrzymać około 20 tysięcy złotych, co przy ewentualnym dotarciu do finału może przełożyć się na łączny zarobek sięgający 300 tysięcy złotych, wliczając w to premię za zwycięstwo w postaci Kryształowej Kuli oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych.