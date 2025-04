Rodzinka.pl to kultowy serial produkcji TVP, który przez lata zdobył ogromną popularność. Widzowie pokochali perypetie rodziny Boskich do tego stopnia, że produkcja stworzyła aż 16 sezonów, które z każdym odcinkiem bawiły, aż do łez. W 2020 roku Telewizja Polska poinformowała o zakończeniu produkcji serialu, a ostatni odcinek mogliśmy zobaczyć 3 maja 2020 roku.

Tomasz Karolak o kulisach „Rodzinki.pl”

Rodzina Boskich oficjalnie znów powraca! Fani z niecierpliwoscią czekają na nowy sezon kultowego serialu. Okazuje się, że najnowszy, 17 sezon ma zostać wyemitowany już niebawem, bo jesienią tego roku.

Tomasz Karolak wraca na ekrany w roli ojca z kultowego serialu „Rodzinka.pl”. Po kilkuletniej przerwie aktor wraz z Małgorzatą Kożuchowską i pozostałą częścią obsady ponownie wciela się w postać Ludwika Boskiego. W rozmowie z Plejadą zdradził kulisy powrotu produkcji i emocje, jakie towarzyszyły ekipie przy ponownym spotkaniu na planie.

W pewnym momencie to nawet już myśleliśmy, że serial nie wróci, no bo okoliczności nie sprzyjały. Został on przerwany w połowie sezonu bez uprzedzenia, z partyzanta, bym powiedział. Akurat ja z Gośką [Kożuchowską] to przeżyliśmy zawodowo, ale chłopcy mieli traumę. Obwiniali się po prostu, że może to oni coś [zrobili nie tak], tak jak to dzieci, które grają w serialu. Tym bardziej teraz jest taka satysfakcja nie tylko artystyczna, że wróciliśmy, ale też taka satysfakcja z tego, że możemy dokończyć tę wypowiedź albo wprost nawet rozwinąć ją bardziej – rozpoczął swoją wypowiedź aktor.

Aktor z entuzjazmem opowiada o pracy nad nowymi odcinkami, podkreślając nie tylko sentymentalny, ale i artystyczny wymiar powrotu. Ogromną wartością dla całej obsady i ekipy realizacyjnej była również możliwość ponownego spotkania w niemal niezmienionym składzie.

Scenariusz jest niesamowity i wyjątkowy. Zebrała się ta sama ekipa, łącznie z ludźmi z ekipy technicznej, co jest bardzo ważne dla nas. Mamy wolność artystyczną. To jest właściwie obecnie niespotykane, chcę to bardzo podkreślić, że twórcy w „Rodzince.pl” mają wolność artystyczną. Mam takie wrażenie, że tych pięciu czy czterech i pół lat przerwy nie było po prostu – opowiadał Tomasz Karolak.

Karolak z pasją mówi o tym, co wyróżnia „Rodzinkę.pl” na tle innych produkcji. Największym atutem, jego zdaniem, jest brak podporządkowania się tzw. algorytmom i bezkompromisowe podejście do opowiadanej historii.

Nie mamy tutaj algorytmów, które nam mówią dla jakiego widza my to robimy i nie mamy takiej sytuacji, że dopasowujemy się do jakiejś grupy. Robimy dla wszystkich, wierząc w to, że jak jest dobry scenariusz, to ludzie czy z takiej, czy z takiej, czy ze śmakiej grupy społecznej będą ten serial oglądać – stwierdził.

Zapytany o to, czy nie obawia się, że reaktywacja serialu nie odniesie sukcesu, Karolak jednoznacznie zaprzecza. Wierzy, że uniwersalność tematów poruszanych w „Rodzince.pl” oraz ich autentyczność to przepis na kolejne sukcesy.

To jest tak jak z rodziną, codziennie rodzina się zmienia. Codziennie się wydarza coś nowego i tak całe życie. Więc to dokładnie jest tak samo z tym serialem, bo on opowiada losy rodziny i z tego, co słyszymy od wielu lat, ludzie się jeden do jednego z tymi naszymi perypetiami utożsamiają. To jest niesamowite, że ten serial nie okrasza jakąś mgłą na przykład tematów trudnych. Poruszamy je – kontynuował wypowiedź aktor.

Wszystko wskazuje na to, że powrót „Rodzinki.pl” to nie tylko sentymentalna podróż dla wiernych widzów, ale przede wszystkim nowy, dojrzalszy rozdział w historii tego kultowego serialu. Tomasz Karolak i cała ekipa z entuzjazmem podchodzą do odegrania dalszych losów rodziny Boskich.