Tomasz Wygoda nie krył emocji po rodzinnym odcinku jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Juror programu Polsatu zdradził w rozmowie z Kozaczkiem, co myślał o głośno komentowanym tańcu Katarzyny Zillman i jej matki — Ludwiki z Janją Lesar. Okazuje się, że był mocno zszokowany tym, co ujrzał na parkiecie. Tomasz Wygoda w pewnym momencie tak się odpalił, że aż zaapelował do Polaków i poprosił ich o jedną rzecz. Te słowa zapamiętamy na długo…

Tomasz Wygoda wprost o relacji Rogacewicza z mamą. Nie mieli kontaktu przez 12 lat!

Tomasz Wygoda zszokowany występem Kasi Zillmann z matką. Zdobył się na poruszające wyznanie!

Tomasz Wygoda w wywiadzie dla Kozaczka nie krył podziwu nad tańcem Katarzyny Zillmann i jej matki — Ludwiki z Janją Lesar. Panie dostały od jurorów aż 40 punktów i wielu widzów stwierdziło, że był to najlepszy taniec wieczoru. Co na ten temat myśli Tomasz Wygoda?

Szczególnie podobała mi się ta opozycja, że mama Kasi jest taka akceptująca, stoi i się śmieje. Ona jest takim chodzącym dobrem — mówi ł Tomasz Wygoda.

Klaudia El Dursi pokazała zdjęcie, gdy ważyła 47 kg: „Nie jadłam prawie nic!”

Dodaje, że jest zauroczony mamą Kasi Zillmann: „Ona tylko stała i tańczyła. Mówiła „dziewczyny wy tańczcie. Ja jestem szczęśliwa, że wy jesteście szczęśliwe”. To było dla mnie piękne. Ona w kontrze, tym minimalizmie do dziewczyn robi coś wielkiego”.