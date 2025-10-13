Tomasz Wygoda komentuje zachowanie mamy Zillmann na parkiecie. Tylko ona to zrobiła!
Jednej rzeczy juror nie mógł pojąć!
Tomasz Wygoda nie krył emocji po rodzinnym odcinku jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Juror programu Polsatu zdradził w rozmowie z Kozaczkiem, co myślał o głośno komentowanym tańcu Katarzyny Zillman i jej matki — Ludwiki z Janją Lesar. Okazuje się, że był mocno zszokowany tym, co ujrzał na parkiecie. Tomasz Wygoda w pewnym momencie tak się odpalił, że aż zaapelował do Polaków i poprosił ich o jedną rzecz. Te słowa zapamiętamy na długo…
Tomasz Wygoda zszokowany występem Kasi Zillmann z matką. Zdobył się na poruszające wyznanie!
Tomasz Wygoda w wywiadzie dla Kozaczka nie krył podziwu nad tańcem Katarzyny Zillmann i jej matki — Ludwiki z Janją Lesar. Panie dostały od jurorów aż 40 punktów i wielu widzów stwierdziło, że był to najlepszy taniec wieczoru. Co na ten temat myśli Tomasz Wygoda?
Szczególnie podobała mi się ta opozycja, że mama Kasi jest taka akceptująca, stoi i się śmieje. Ona jest takim chodzącym dobrem — mówi ł Tomasz Wygoda.
Dodaje, że jest zauroczony mamą Kasi Zillmann: „Ona tylko stała i tańczyła. Mówiła „dziewczyny wy tańczcie. Ja jestem szczęśliwa, że wy jesteście szczęśliwe”. To było dla mnie piękne. Ona w kontrze, tym minimalizmie do dziewczyn robi coś wielkiego”.
Następnie Tomasz Wygoda zwrócił się do Polaków z prośbą o większą akceptację osób LGBTQ+. Juror „Tańca z Gwiazdami” uważa, że Polacy powinni być bardziej nastawieni na szerzenie dobra i niesłuchanie polityków, którzy zdaniem tancerza kłamią im w żywe oczy:
Nie dajcie się naciągać politykom, którzy nas wkręcają w nienawiść. Co wy ludzie z tego macie? Co my z tego mamy, że będziemy ludziom grozić pięścią? Powiemy: wyjdź z tej przestrzeni, zniknij! Chcecie kogoś dojechać, docisnąć, zaorać? Co my w ogóle robimy? Czy my chcemy, żeby ktoś nas zaorał, docisnął? Mówcie wszyscy, że dobro jest seksi. Nie mówcie, że tylko agresja jest fajna, bo wzbudza emocje — podsumował Tomasz Wygoda.