Dżaga ujawnia prawdę na temat Dody: „Lubi teorie spiskowe!”
Przyjaciel wokalistka zdradził nam zaskakujące szczegóły!
Mariusz „Dżaga” Ząbkowski jest znaną osobistością w świecie polskich drag queens. Zasłynął jako odtwórca Dody występujący na scenie pod pseudonimem artystycznym „Dżaga”. Mężczyzna ostatnio wystąpił w reality show „Good luck guys 2”, gdzie razem z innymi uczestnikami walczył o przetrwanie. Dżaga w rozmowie z Kozaczkiem zdradził, jak wygląda jego obecna relacja z Dodą. Przy okazji potwierdził, że wokalistka ma słabość do teorii spiskowych.
Dżaga ujawnił wielki sekret Dody! „Ona lubi teorie spiskowe”
Dżaga uwielbia spędzać wolny czas z Dodą. Jak sam podkreślił, w życiu prywatnym, podobnie jak znana wokalistka — jest introwertykiem. Przyjaciele w związku z tym faktem potrafią się wspólnie spotykać i razem milczeć. Ostatnio media obiegła plotka, że Doda jest wielką fanką teorii spiskowych. Dżaga to potwierdził i uchylił nieco rąbka tajemnicy:
Doda lubi teorie spiskowe. Natomiast ona też jest osobą, która żyje tym, wierzy w to. Ona lubi się jednak zawsze doedukować i zrozumieć coś na zasadzie — co ludzie o tym myślą. Ona sama jednak tych teorii spiskowych nie tworzy. Za to bardzo lubi reality show. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym pierwszy raz, to była mega podekscytowana i jest do dziś. Liczbę głosówek, które od niej dostałem, to po 2 godzinach musiałem wyłączyć telefon — podsumował Dżaga.
Doda czasami wspominała o tym, że lubi teorie spiskowe. Nie bała się nigdy zabierać głosu w kontrowersyjnych sprawach. Jednak najbardziej zdziwiła ją jedna z plotek na TikToku. Użytkowniczka aplikacji stwierdziła, że Doda jest satanistką i podpisała pakt z diabłem. Artystka nie kryła rozbawienia całą sytuacją:
Nie należę do żadnej elity milionerów, którzy w białych rękawiczkach promują siebie nawzajem. Wręcz przeciwnie, każdy, kto mnie zna, zna moją historię, wie, że z nikim się nie układałam przez całe swoje życie, nigdzie nie uginałam karku, nie podpisywałam żadnych paktów. […] Na wszystko musiałam zapracować sama — wspominała w swoim podkaście „Dodaphone”.
Kinga | 16 września 2025
