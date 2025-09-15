Mariusz „Dżaga” Ząbkowski jest znaną osobistością w świecie polskich drag queens. Zasłynął jako odtwórca Dody występujący na scenie pod pseudonimem artystycznym „Dżaga”. Mężczyzna ostatnio wystąpił w reality show „Good luck guys 2”, gdzie razem z innymi uczestnikami walczył o przetrwanie. Dżaga w rozmowie z Kozaczkiem zdradził, jak wygląda jego obecna relacja z Dodą. Przy okazji potwierdził, że wokalistka ma słabość do teorii spiskowych.

Dżaga uwielbia spędzać wolny czas z Dodą. Jak sam podkreślił, w życiu prywatnym, podobnie jak znana wokalistka — jest introwertykiem. Przyjaciele w związku z tym faktem potrafią się wspólnie spotykać i razem milczeć. Ostatnio media obiegła plotka, że Doda jest wielką fanką teorii spiskowych. Dżaga to potwierdził i uchylił nieco rąbka tajemnicy:

Doda lubi teorie spiskowe. Natomiast ona też jest osobą, która żyje tym, wierzy w to. Ona lubi się jednak zawsze doedukować i zrozumieć coś na zasadzie — co ludzie o tym myślą. Ona sama jednak tych teorii spiskowych nie tworzy. Za to bardzo lubi reality show. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym pierwszy raz, to była mega podekscytowana i jest do dziś. Liczbę głosówek, które od niej dostałem, to po 2 godzinach musiałem wyłączyć telefon — podsumował Dżaga.

