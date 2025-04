Wojtek Kucina i Ola Filipek to duet, który powstał na planie obecnej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Choć wielu spekulowało, że tę dwójkę może łączyć coś więcej niż tylko parkiet, teraz tancerz jeszcze bardziej podgrzał plotki i opublikował dość wymowny post.

Ola Filipek szczerze, co myśli o jurorach. Ma im za złe odpadnięcie z „TzG”? (WIDEO)

Tancerz Wojtek Kucina i dziennikarka radiowa Ola Filipek tworzyli jedną z tanecznych par w obecnej, 16. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Niestety decyzją widzów pożegnali się z programem już w 6 odcinku, a na koniec zatańczyli walca angielskiego w bajkowej aranżacji.

Wchodząc do programu, kompletnie nie potrafiłam tańczyć. Mało tego: wstydziłam się mojego tańca, a jeśli chodzi o ten parkiet, to tak naprawdę dopiero uczyłam się chodzić. Dawałam sobie trzy odcinki, a doszłam do szóstego. To ogromny sukces! – mówiła Ola w rozmowie z Jastrząb Post.