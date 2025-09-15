Za nami pierwszy odcinek 17. i jubileuszowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Debiut uczestników dostarczył niesamowitych wrażeń, jednak największe emocje wzbudziła chyba jednak Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para zrobiła nie tylko taneczne show, ale po tygodniach spekulacji na oczach tysięcy widzów potwierdziła swój związek. Teraz po raz pierwszy zabrali głos…

Tak Rogacewicz i Kaczorowska zachowują się, gdy gasną kamery! Zaskakujące kulisy „Tańca z Gwiazdami” (FOTO)

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zabrali głos po ogłoszeniu związku. Nie kryli wzruszenia

Stało się! Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wreszcie potwierdzili swoją relację. Para od kilku tygodni wzbudzała ogromne zainteresowanie w mediach i wśród internautów, a jeszcze większe emocje pojawiły się tuż po tym jak okazało się, że stworzą duet w programie „Taniec z Gwiazdami”.

Intymne wyznanie Rogacewicza i Kaczorowskiej! Aktor nie wytrzymał i zalał się łzami na wizji (WIDEO)

I choć do tej pory wszystkie znaki wskazywały na to, że od jakiegoś czasu mają się ku sobie to oboje nie komentowali statusu swojej relacji, aż do teraz. Podczas wczorajszego odcinka Marcin i Agnieszka zaraz po zejściu z parkietu zostali nagle zapytani przez Paulinę Sykut-Jeżynę o związek.

„Cala Polska zastanawia się, czy jesteście szczęśliwie zakochani?”- zapytała prezenterka.

Para lekko speszona pytanie, nic nie odpowiedziała, a ich reakcją był soczysty pocałunek na wizji, który wyraził więcej niż tysiąc słów.

Po emocjonalnym występie i publicznym ogłoszeniem związku teraz Marcin i Agnieszka postanowili zabrać głos na Instastories.

Dzień dobry w poniedziałek, po pierwszym live’ie. To jest emocjonalny kosmos, armagedon, rollercoster – zaczęła Agnieszka.

TYLKO U NAS! Kaczorowska i Rogacewicz ciągle słyszą to od ludzi! Ich reakcje? Bezcenne!

Marcin Rogacewicz przyznał, że pierwszy odcinek, pierwszy taniec i wszystko co działo się wokół przysporzyło mu tyle emocji, że nie mógł spać w nocy. Aktor nie krył swojego wzruszenia i podziękował swojej ukochanej za ich pierwszy taniec w produkcji.

Do trzeciej nie mogłem zasnąć, do tej pory nie mogę się pozbierać po tym, ale jestem totalnie wzruszony, dziękuję Ci, że zatańczyłem swój pierwszy taniec w życiu. (…) Wycieram oczy co chwilę i jestem totalnie wzruszony – dodał Marcin.

Na koniec tancerka i aktor podziękowali widzom za wsparcie i głosy, dzięki którym mogą wciąż podbijać parkiet.