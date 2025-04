Za nami kolejny odcinek 16 edycji „Tańca z Gwiazdami”, a finał zbliża się już wielkimi krokami. Tym razem z programem pożegnały się dwie pary: Ola Filipek i Wojtek Kucina oraz Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski. Teraz w rozmowie z naszą redakcją Filipek i Kucina wyznali, jacy naprawdę byli dla nich jurorzy.

Ola Filipek i Wojtek Kucina o jurorach „TzG”

Tym razem w 6. odcinku widzowie mogli podziwiać taneczną bitwę, która rozegrała się pod przewodnictwem Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny. Dodatkowo odcinek ten był o tyle wyjątkowy, ponieważ uczestnicy zatańczyli w rytm Disney’a, co uświetniły ich bajeczne stroje oraz aranżacje.

Niestety tym razem wśród ocen jurorów na samym dole tabelki znaleźli się Ola Filipek i Wojtek Kucina. Jak się również okazało, widzowie byli zgodni i otrzymali niewystarczającą ilość głosów, aby przejść do następnego etapu. Teraz w wywiadzie z naszą redakcją odpowiedzieli szczerze, czy mają za złe jurorom niskie oceny oraz za kim będą najbardziej tęsknić.

Tomka Wygodę będziemy bardzo dobrze wspominać, bo po każdym odcinku przychodził i miał dla nas kilka rad. Zresztą dzisiaj też popłakaliśmy sobie troszkę razem, jest bardzo empatycznym człowiekiem – zaczęła Ola Filipek.

Ola na pytanie naszego reportera nawiązała również do Iwony Pavlović, która uchodzi za najbardziej wymagającą i konsekwentną jurorkę. Choć niskie noty sprawiały jej przykrość, to dziennikarka nie ma do niej żalu i zgadza się z jej profesjonalnym podejściem.