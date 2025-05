Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz przez lata tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Niestety jakiś czas temu media obiegła przykra informacja o tym, że się rozwodzą. Teraz wyszły na jaw kolejne szczegóły dotyczące ich relacji.

Marcin Mroczek się rozwodzi! Wiadomo, kiedy wpłynął pozew rozwodowy

Tak wyglądają relacje Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz

Marcin Mroczek to jeden z najpopularniejszych, polskich aktorów, który zasłynął i do dziś kojarzony jest z roli Pawła Zduńskiego w serialu „M jak Miłość”. Prywatnie aktor żonaty jest z modelką i bizneswomen Marleną Muranowicz.

Tak wyglądał ślub Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz. Teraz się ROZWODZĄ!

Para poznała się w 2008 r., a w 2013 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Doczekali się także dwójki dzieci: Ignacego i Kacpra. Niedawno media informowały, że żona aktora złożyła pozew rozwodowy, a obecnie czekają na wyznaczenie terminu rozprawy. Początkowo Mroczek miał nadzieję, że uda im się przebrnąć przez kryzys, jednak wszystko wskazuje na to, że już nie ma odwrotu.

Rafał i Marcin Mroczkowie kłócą się do ostatniej kropli krwi: „Wszyscy wtedy uciekają!”

Jak udało się ustalić „SuperExpresowi” Marlena Muranowicz przeprowadziła się do innego domu. Świadczyć mają o tym zdjęcia paparazzi, którzy podobno widzieli, jak żona aktora odwożąc syna Ignacego do kościoła w tzw. „biały tydzień” wracała do innego domu. Poźniej kiedy przyszedł czas na wymianę, Marcin Mroczek natomiast miał wracać do ich niegdyś wspólnego domu.

Jak podaje „SuperExpress” stosunki małżonków nie są najlepsze i starają się unikać. Niestety ich spotkania są nieuniknione, bo muszą dzielić się opieką nad chłopcami.