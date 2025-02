Doda po ostatnim programie „Naga prawda czy naga Doda?” jest na językach mediów w całej Polsce. Wszystko za sprawą mocnych słów na temat jej byłych partnerów: Emila Haidara, Radosława Majdana i Dariusza Pachuta. Ostatni z nich odniósł się do całej sytuacji i nie krył oburzenia słowami byłej partnerki. Wokalistka nic sobie z tego nie zrobiła i poleciała na luksusowe wakacje do Azji. To tam celebruje niedawne urodziny.

Wokalistka nie boi się odpowiadać na trudne pytania i poruszać tematy tabu. Udowodniła to niedawnym wywiadem z Klaudią Lewandowską, gdzie opowiedziała o swoim stosunku do byłego partnera — Dariusza Pachuta. Piosenkarka nie kryła, że jest zażenowana jego atencją w mediach społecznościowych i uważa, że nie powinien on się promować, ponieważ zdobył popularność dzięki temu, że był z nią w relacji miłosnej:

Dla mnie to jest taka desperacja, by promować barter swoją byłą sławną kobietą, mną, jednocześnie dając do zrozumienia, że sobą nie ma nic do zaprezentowania i nie jest w stanie wypromować żadnego barteru. […] Jak mam bardziej dać do zrozumienia, że żebranie o moją uwagę i uwagę mediów jest bez sensu dla 40-letniego mężczyzny, ojca dwóch dzieci? — mówiła Doda.

