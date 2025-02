Doda nigdy nie ukrywała, że sport i zdrowy tryb życia to dla niej priorytet. Jako córka kulturysty od lat trzyma formę, a jej umięśnione ciało to efekt wieloletniej pracy. Teraz postanowiła podzielić się ze światem swoimi dokładnymi wynikami badań i… jak zwykle nie ma w tym przypadku!

Doda zdradza swoje pomiary: BMI jak modelka, mięśnie jak u atletki

Na Instagramie piosenkarka pochwaliła się szczegółowymi danymi na temat swojego ciała. Przy wzroście 168 cm waży 51,4 kg, a aż 38 kg tej wagi to masa mięśniowa. Jej BMI wynosi 18,2 – co plasuje ją w dolnej granicy normy, ale biorąc pod uwagę jej styl życia, raczej nikt nie podejrzewa jej o niedowagę.

Do tego wszystkiego Doda może się pochwalić naprawdę niskim poziomem tłuszczu – zaledwie 21,6%. Dla porównania, przeciętna kobieta w jej wieku ma około 25-30% tkanki tłuszczowej. No cóż, figura jak wyrzeźbiona w Photoshopie, ale… całkowicie na własnych zasadach.

Nie jest tajemnicą, że Doda nie jest fanką fast foodów ani słodkich napojów. W jednym z wywiadów podkreśliła, że cukier wyeliminowała ze swojego życia już 15 lat temu i nie zamierza do niego wracać. Jej dieta to głównie bezglutenowe, zbilansowane posiłki, bez laktozy i czerwonego mięsa. Od czasu do czasu pozwala sobie jedynie na ryby i dziczyznę, ale wszystko w zgodzie z jej własnym organizmem.

Alkohol? Raz na trzy, cztery miesiące. Słodycze? Tylko w formie owoców i to do godziny 14:00. Brzmi restrykcyjnie? Może. Ale jak widać działa!

Jedno trzeba Dodzie przyznać – jej forma to efekt żelaznej konsekwencji. Ale czy przeciętny człowiek mógłby funkcjonować w jej trybie? Zero cukru, zero imprez, zero fast foodów i precyzyjnie rozplanowane godziny snu. Większość z nas już na tym etapie by odpadła.

Jednak w przypadku Dody efekty mówią same za siebie – idealnie wyrzeźbiona sylwetka i energia, której mogłaby pozazdrościć niejedna 20-latka.