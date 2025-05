Od kilku dni w mediach trwa burza na temat przejęcia mieszkania przez Karola Nawrockiego od niejakiego pana Jerzego. Sprawa obiła się szerokim echem i stała się tematem do dyskusji wśród mediów i polityków, co jednocześnie zmienia światopogląd na kandydata Rzeczypospolitej Polskiej. Czyżby ta afera mogła zaszkodzić mu w wyborach?

Karol Nawrocki wydaje publiczne oświadczenie ws. mieszkania

Temat Karola Nawrockiego, który obecnie kandyduje na urząd prezydenta z partii PiS, w ostatnich dniach stał się numerem jeden. Wszystko rozpętała afera mieszkaniowa związana z domysłami, co do legalności nabycia nieruchomości pana Jerzego przez Nawrockiego.

Warto wspomnieć, że pan Jerzy i kandydat na prezydenta znają się od 17 lat, a obecnie staruszek mieszka w DPS-ie. Choć polityk zapewniał, że „opiekował się starym i schorowanym człowiekiem, który był przez lata jego sąsiadem”, to wciąż było brak dowodów. Sprawę jeszcze bardziej podsycali polityczni oponenci Nawrockiego, którzy nie chcieli dać za wygraną.

Polityk zorganizował dziś publiczne wystąpienie, w którym wyznał, że faktycznie jest właścicielem kawalerki od 2017 roku, ale mimo to, do tej pory nie ma do niej kluczy, ani z niej nie korzystał. Co więcej, zapewnił, że cały proces nabycia nieruchomości był w pełni zgodny z prawem i do tej pory wywiązuje się z osobistej relacji i deklaracji pomiędzy panem Jerzym.

Moje czyny i moja relacja z panem Jerzym ma swoje odbicie w wielu dokumentach, które pokazują, że miałem czyste intencje i działałem w ramach prawa (…). Pan Jerzy chciał, żebym zadbał o jego pogrzeb i jego nagrobek (…). Wątpliwości wokół tej sprawy mają ci, którzy nie potrafią zrozumieć, że można pomagać drugiemu człowieku w sposób bezinteresowny – wyjaśnił kandydat na prezydenta.

Kończąc swoje wystąpienie, Karol Nawrocki uznał, że nie będzie ciągnąć dalej tej medialnej przepychanki i rezygnuje z mieszkania na rzecz pomocy potrzebującym.