Edyta Herbuś i Katarzyna Cichopek to nie tylko koleżanki z pracy, ale także bardzo dobre kumpele. Jak się okazuje, panie oraz ich partnerzy nie tylko utrzymują dobre stosunki zawodowe, ale także prywatnie mają świetną relację. Więcej na ten temat zdradziła Edyta Herbuś w rozmowie z naszą redakcją.

Edyta Herbuś o relacji z Kasią Cichopek i Maciejem Kurzajewskim

Edyta Herbuś i jej partner Piotr Bukowiecki, od jakiegoś czasu są głównymi bohaterami programu „Na Komfortowej”. Serial ten opowiada o codziennych sytuacjach pary podczas remontu domu oraz łączy humorystyczne wątki z wnętrzarskimi inspiracjami. W tym roku do obsady dołączyli także aktorka i prezenterka Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz Maciej Kurzajewski.

Jak się okazuje, wspólna praca na planie obu par przerodziła się w coś znacznie głębszego niż tylko sprawy zawodowe. Teraz w rozmowie z naszą redakcją Edyta Herbuś ujawniła, że bardzo się polubili, a w przerwach od pracy prowadzą nawet wspólnie taneczny content w social mediach, o którym swoją drogą zrobiło się ostatnio głośno.

To są bardzo miłe spotkania z Kasią i Maćkiem, ponieważ wspólnie tworzymy dzisiaj kolejną edycję serialu „Na Komfortowej”, gdzie dołączyli właśnie do obsady. Wspaniale nam się razem pracuje i tak się zakolegowaliśmy, że w tzw. międzyczasie w przerwach robimy sobie jakieś różne żarty i stąd właśnie pomysł na te rolki, które zauważyłam cieszą się dużą sympatią – powiedziała nam Edyta Herbuś.

Tancerka i aktorka przyznaje, że ich taneczne rolki to sposób na zabawę, z której jednak najbardziej czerpią same panie. Partnerzy są nieco mniej entuzjastycznie nastawieni, jednak traktują to z dawką humoru.

Wszyscy jesteśmy na bardzo podobnym, pozytywnym vibe’e, dlatego naturalnie nam to przychodzi (…). Jest taki trochę podział, że my z Kaśką dobrze bawimy się tańcząc, a chłopaki dowcipkują, więc jakoś fajnie się to zgrywa – dodała.

Na koniec Edyta Herbuś wyznała, że ogrom pracy, póki co nie pozwala im na wspólne spotkania poza pracą. Aktorka zapewnia jednak, że kiedy skończą remont i znajdą chwilę wytchnienia, mają już plan na podwójną randkę.