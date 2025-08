Agnieszka Kaczorowska odpowiada na komentarze o swoim biuście! Marcin Rogacewicz też dorzuca swoje trzy grosze...

Na Instagramie opublikowała zabawną rolkę i opatrzyła ją podpisem:

„Z przymrużeniem oka… Dla tych, którzy zaglądają w sekcję komentarzy. P.S. Kocham swój mały sportowy biust i Wam, kobiety kochane, życzę, abyście kochały swój! Aby to nie zależało od wielkości, wyglądu, standardów czy opinii ludzi… abyście Wy kochały to, co Wasze”

– napisała Kaczorowska.