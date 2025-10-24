Maja Bohosiewicz oskarżona o plagiat?! Internauta: „To nie jest jej projekt”
Pod nowym filmikiem influencerki posypała się lawina komentarzy...
Maja Bohosiewicz wystąpiła w jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”, gdzie zatańczyła w parze z Albertem Kosińskim. Niestety, ale z powodu urazu żeber i okostnej musiała zrezygnować z udziału w show Polsatu. Teraz influencerka skupia się na prowadzeniu swojej marki modowej — Le Collet. Ostatnio zaprezentowała obserwatorom kremowy garnitur, który wzbudził sporo emocji wśród internautów. Niektórzy zarzucili jej plagiat!
Maja Bohosiewicz w ogniu komentarzy. Internauci oskarżyli ją o plagiat
Maja Bohosiewicz od lat prowadzi markę odzieżową, która cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony klientek oraz jej obserwatorek. Ostatnio jednak po publikacji jednego z filmów na Instagramie spotkała ją niemiła sytuacja. Internauci zaczęli porównywać jej marynarkę do tej z innej polskiej marki Epuzer:
To jest plagiat i bardzo przykre, że skopiowała Epuzer Iconic Wool Blazer in Beige. To nie jest jej projekt. Zamówiła marynarkę dwa razy w sklepie jej projektantka a później zwróciła. Epuzer ma dowody na wszystko! — podsumowała jedna z internautek.
Nie był to odosobniony komentarz, ponieważ pod nagraniem pojawiło się wiele wypowiedzi w podobnym tonie. Użytkownicy Instagrama zasugerowali, że Maja Bohosiewicz zbyt mocno zainspirowała się marynarką z kolekcji innej polskiej marki — Epuzer:
- Ta marynarka to jest plagiat. Koniec kropka,
- Ta marynarka to prędzej plagiat tej od Magdy Butrym. Chociażby ta marynarka to model z 2021 roku Magdy Butrym. Nic odkrywczego, bo szerokie klapy już zostały wylansowane w latach 90. przez YSL, a o marce Epuzer poza Instagramem nikt nie słyszał,
- Skopiowała pani Maja Epuzer Wool Blazer — pisali internauci.
Widzicie to uderzające podobieństwo? Co o tym myślicie?
No nie. To są dwa różne projekty. Ludzie dajcie żyć. Ave Maryja