Maja Bohosiewicz wystąpiła w jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”, gdzie zatańczyła w parze z Albertem Kosińskim. Niestety, ale z powodu urazu żeber i okostnej musiała zrezygnować z udziału w show Polsatu. Teraz influencerka skupia się na prowadzeniu swojej marki modowej — Le Collet. Ostatnio zaprezentowała obserwatorom kremowy garnitur, który wzbudził sporo emocji wśród internautów. Niektórzy zarzucili jej plagiat!

Maja Bohosiewicz w ogniu komentarzy. Internauci oskarżyli ją o plagiat

Maja Bohosiewicz od lat prowadzi markę odzieżową, która cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony klientek oraz jej obserwatorek. Ostatnio jednak po publikacji jednego z filmów na Instagramie spotkała ją niemiła sytuacja. Internauci zaczęli porównywać jej marynarkę do tej z innej polskiej marki Epuzer:

To jest plagiat i bardzo przykre, że skopiowała Epuzer Iconic Wool Blazer in Beige. To nie jest jej projekt. Zamówiła marynarkę dwa razy w sklepie jej projektantka a później zwróciła. Epuzer ma dowody na wszystko! — podsumowała jedna z internautek.

