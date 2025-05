Julia Wieniawa zaliczyła jedno z najbardziej niespodziewanych cameo sezonu! W finale kultowego reality show „The Kardashians” można było dostrzec polską artystkę. Co ciekawe – sama zainteresowana dowiedziała się o tym… od swoich fanów!

Julia Wieniawa u Kardashianek? Tak, to naprawdę się wydarzyło!

Na ekranach amerykańskich telewizorów – a konkretniej podczas emisji finału najnowszego sezonu „The Kardashians” – widzowie przecierali oczy ze zdumienia. Wśród tłumu gwiazd pojawiła się… Julia Wieniawa. Choć jej udział był krótki i nie pojawiła się w głównej roli, wystarczyło jedno ujęcie, by fani wpadli w szał. Polscy internauci natychmiast zaczęli oznaczać Julię w swoich relacjach, a sama zainteresowana nie kryła ekscytacji.

Jeju ile osób mnie na tym oznaczyło! Haha tak to ja! Ponoć widzieliście mnie też w Kardashiankach w finałowym odcinku– napisała na swoim Instagramie.

Wszystko zaczęło się od współpracy z marką L’Oréal Paris. Polska gwiazda została jedną z ambasadorek globalnej kampanii, co dało jej dostęp do największych modowych i medialnych wydarzeń na świecie. To właśnie dzięki temu pojawiła się na paryskim Le Défilé – pokazie, na którym obecne były największe światowe gwiazdy, w tym… Kardashian-Jenner klan. Wygląda na to, że materiał z wydarzenia został później wykorzystany w finałowym odcinku reality show.

Choć Wieniawa miała już na swoim koncie liczne kampanie, trasy koncertowe i występy na czerwonych dywanach, to jednak „cameo” w jednym z najpopularniejszych reality show na świecie to zupełnie nowy poziom kariery. I to zupełnie nieplanowany – przynajmniej z jej strony.

Julia, jak zawsze, wyglądała świetnie. I nawet jeśli pojawiła się tylko na chwilę – dla fanów (i mediów) to wystarczyło, by mówić o kolejnym dużym kroku w jej karierze. Czy to początek międzynarodowego boomu na Wieniawę? Trzymamy kciuki!