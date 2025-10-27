Dziś na swoich mediach społecznościowych piłkarz reprezentacji Polski, Kamil Grosicki poinformował o śmierci babci. Sportowiec pogrążony jest w wielkim bólu, a więcej o niesamowitej relacji napisał w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

Dominika Grosicka zdradza nam, jak wygląda życie z piłkarzem. Czy Kamil pomaga jej w obowiązkach domowych??

Kamil Grosicki w żałobie po śmierci babci

Kamil Grosicki to piłkarz reprezentacji Polski od 2008 roku. W czerwcu 2025 roku rozegrał ostatni mecz w polskiej kadrze, ale wciąż kontynuuje karierę klubową. Poza tym występuje na pozycji pomocnika w polskim klubie Pogoń Szczecin, którego jest kapitanem.

Kamil i Dominika Grosiccy na gali Ekstraklasy. Rzadko pojawiają się razem na salonach (ZDJĘCIA)

Niestety piłkarz podzielił się teraz na swoich social mediach przykrą informacją o śmierci swojej babci. W rozczulającym wpisie na Instagramie zdradził zaskakujące szczegóły dotyczące ich relacji.

Dziś odeszła moja ukochana Babcia. Od najmłodszych lat była dla mnie największym wsparciem. Opiekowała się mną, kiedy byłem małym chłopcem, uczyła życia swoją czułością i troską. Każdy wspólny obiad, który przygotowywała, każdy drobny gest, każda rozmowa, wszystko to zostanie ze mną na zawsze – pisał na Instagramie.

Piłkarze zjechali się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Lewy od razu wyszedł do kibiców

Jak się okazuje, babcia piłkarza była dla niego nie tylko największym wsparciem, ale i jego największym kibicem. Na koniec Grosicki pełen żalu i smutku złożył podziękowania ukochanej babci.