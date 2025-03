Gwiazdy wspierają kwesty na cmentarzach! Wśród nich: Szymon Majewski, Beata Tadla, Karol Strasburger (FOTO)

Następnie podkreślił, że jego żona jest jego menadżerką i wokalistką. Małgorzata Strasburger myśli o powrocie, ale do świata muzyki. Kobieta planuje wydać płytę, ale aktualnie jest skupiona na opiece nad małą Laurą. Para nie ma czasu na bywanie na ściankach:

Ma dużo do powiedzenia, ale to zostało już powiedziane. Taka forma pustej popularności… Ona jest wokalistką, dobrze śpiewa, czekamy, kiedy wyda nową płytę, kiedy pojawi się publicznie w swoim zawodzie. Na razie dziecko pochłania jej czas i mój, więc skupiamy się na tym, a tego życia prywatnego nie chcemy sprzedawać. To jest nasze — dodał Karol Strasburger w rozmowie z Pomponikiem.