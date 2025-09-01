Aż dwie pary policyjnych detektywów ruszają dzisiaj do akcji! Adam Bogusz (Aleksander Mackiewicz) i Olga Lipska (Natalia Brudniak) oraz Olgierd Mazur (Arkadiusz Krygier) i Krystian Górski (Tomasz Skrzypniak) już dzisiaj muszą wspólnie rozwiązać nie lada zagadkę kryminalną!

„Gliniarze” startują w mocnym składzie!

Nocą w Centralnym Biurze Policji zniknęły pieniądze z magazynu dowodów, które zostały zabezpieczone w jednej ze spraw. Rano odkryto tam bałagan i brak gotówki. Trzeba szybko ustalić, jak do tego doszło i kto za tym stoi!

Policjant CBP Miłosz Chmielarz zostaje aresztowany w związku z kradzieżą, do której doszło w policyjnym magazynie dowodów. W trakcie przestępstwa użyto przepustki i kodów dostępu Miłosza, a funkcjonariusze CBP szybko ustalają, że kradzieży bezpośrednio dokonała tajemnicza kobieta. Wychodzi na jaw, że Miłosz stał się pionkiem w mafijnej grze. Skompromitowany policjant zamierza oczyścić swoje imię. Jaki będzie finał?

Sezon 19 serialu „Gliniarze” jest wypełniony zagadkami kryminalnymi, których rozwiązaniem zajmują się policjanci z Centralnego Biura Policji. Detektywi zajmują się przestępstwami każdego rodzaju, a w swoje dochodzenia wkładają prawdziwą pasję. W serialu gra znana i stała obsada.

Widzowie znowu zobaczą na ekranie trzy pary policyjnych funkcjonariuszy: Olgierda (Arkadiusz Krygier) i Krystiana (Tomasz Skrzypniak), Adama (Aleksander Mackiewicz) i Olgę (Natalia Brudniak) oraz Natalię (Ewelina Ruckgaber) i Kubę (Piotr Mróz).