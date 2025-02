Kim Kardashian i Kanye West pobrali się wiosną 2014 roku i przez długi czas uchodzili za jedną z najgorętszych par amerykańskiego show-biznesu. Para doczekała się czwórki dzieci: North, Sainta, Chicago i Psalma.

Kanye West przybył z GOŁĄ Biancą Censori na Grammy 2025. Co on jej robi!

Kim Kardashian ma dość negliżu Bianki Censori. Ograniczy swoim dzieciom kontakt z macochą i ojcem?

Po rozstaniu Kanye wziął ślub z 30-letnią Biancą Censori, a jego nowy związek natychmiast zyskał medialny rozgłos, głównie za sprawą kontrowersyjnych, półnagich stylizacji jego nowej ukochanej, które raper rzekomo sam jej wybiera. W ostatnim czasie, gdy myśleliśmy, że West i Censori niczym nas już nie zaskoczą, para poszła o krok dalej i wywołała ogromny skandal na gali rozdania nagród Grammy. 30-letnia modelka zapozowała na czerwonym dywanie całkowicie naga i wraz z mężem została wyproszona z imprezy.

Bianca Censori tym razem przesadziła?! Na ulicy pokazała WSZYSTKO, nic nie zostawiła wyobraźni (FOTO 18+)

Choć ich niesmaczny występ jak dotąd nie doczekał się konsekwencji prawnych, wszystko wskazuje na to, że West i Censori mogą spodziewać się ostrej reakcji ze strony byłej żony rapera, Kim Kardashian.

Kim już od dłuższego czasu z niepokojem obserwuje kolejne, coraz bardziej roznegliżowane stylizacje modowe Bianki oraz ich wpływ na jej dzieci, które od czasu do czasu mają kontakt z macochą. Zagraniczne źródła sugerują, że Kardashian już w ubiegłym roku ostrzegała byłego męża, że ograniczy mu kontakt z dziećmi, jeśli Bianca będzie pojawiać się przy nich w półnagich kreacjach. Do najbardziej napiętej sytuacji miało dojść w listopadzie, gdy między Kim i Westem doszło do ostrej wymiany zdań na temat wpływu Bianki na ich dzieci.

Jednocześnie media i internauci zwracają uwagę na fakt, że kontrowersyjne stylizacje Censori zaczynają oddziaływać na 11-letnią North, która od niedawna zaczęła naśladować styl macochy.

Kim Kardashian świętuje 7. urodziny Chicago West! Zamiast wazonów kwiaty w butach, a do siedzenia snopki siana!