Barbara Piasecka Johnson to Polka, która uchodziła z jedną z najbogatszych kobiet świata. Po śmierci spoczęła na jednym z Wrocławskich cmentarzy. Szok, jak wygląda jej grobowiec.

Pomnik polskiej milionerki Barbary Piaseckiej Johnson

Barbara Piasecka była córką rolników, a urodziła się w podwrocławskich Zacharzycach. Nie chciała podzielić losu swoich rodziców, którzy ciężko pracowali we wiejskim gospodarstwie, dlatego postanowiła iść na studia, gdzie uczyła się historii sztuki i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. W końcu wyjechała do Rzymu, gdzie zamierzała kontynuować swoją edukację. Stamtąd zmieniła zdanie i wyjechała jednak do Stanów Zjednoczonych za pracą.

Gdy opuszczała Polskę, powiedziała przyjaciołom: „Jeśli wrócę to tylko rolls-royce’em”. Co ciekawe, jej prorocze słowa o bogactwie się ziściy. Początkowo zatrudniła się jako kucharka w posiadłości Johna Sewarda Johnsona, czyli właściciela słynnego koncernu Johnson & Johnson. Później została pokojówką, aż w końcu została kuratorką jego kolekcji dzieł sztuki, a także otrzymała posadę w jego Instytucie Oceanograficznym.

Choć jej historia życiowa i miłosna brzmi jak z filmu, to była jednak rzeczywistość. Pewnego dnia jej relacja z Johnem Sewardem Johnsonem nabrała zupełnie innego znaczenia, a miliarder zakochał się w Polce. W końcu zostali małżeństwem, ale po 12 latach wspólnego życia mężczyzna zmarł na raka. Barbara wówczas odziedziczyła po ukochanym 350 milionów dolarów.

Co ciekawe, na początku Johnson zapisał wszystko żonie, wydziedziczając pięcioro dzieci. Po bataliach majątkowych sprawa zakończyła się ugodą, a Barbara Piasecka-Johnson trafiła na listę Forbesa “20 najbogatszych kobiet świata” z majątkiem sięgającym 350 milionów dolarów. Pod koniec życia jej majątek był szacowany na około 2,9 miliarda dolarów.

Kobieta pod koniec życia zdecydowała się wrócić do ojczyzny i zamieszkała pod Wrocławiem. Zmarła 1 kwietnia 2013 roku, a została pochowana na cmentarzu świętego Wawarzyńca we Wrocławiu. Jej nagrobek jest dość dużym zaskoczeniem, bo mimo pokaźnego majątku milionerka nie doczekała się okazałego grobowca. Ma za to typowy, prosty nagrobek wykonany z szarego kamienia, na którym znajduje się duży krzyż. Taki widok to duże zaskoczenie, ponieważ zazwyczaj tak majętne osoby mają naprawdę wystawne i pokaźne nagrobki.