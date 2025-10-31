Olga Frycz odlicza tygodnie do porodu i z każdym nowym wpisem udowadnia, że ciąża jej służy. Na najnowszych zdjęciach z partnerem, tancerzem Albertem Kosińskim, wygląda promiennie i szczęśliwie. Gwiazda zdradziła też, ile kilogramów przybrała w trakcie ciąży.

Olga Frycz odsłoniła ciążowe krągłości i ujawniła, jak zmieniło się jej ciało

Olga Frycz od kilku miesięcy przygotowuje się do jednej z najważniejszych ról swojego życia – ponownego macierzyństwa. Aktorka, która już niedługo powita na świecie swojego syna Jana, chętnie dzieli się z fanami momentami z tego wyjątkowego okresu.

W najnowszym poście na Instagramie 39-latka pokazała serię zdjęć z partnerem Albertem Kosińskim. Na fotografiach widać, jak przyszła mama promienieje, zarówno w codziennych kadrach, jak i podczas wizyty u lekarki prowadzącej jej ciążę.

„Badania prenatalne to ogromny spokój dla każdej mamy. Warto o siebie zadbać” – napisała pod postem, zachęcając obserwatorki do regularnych kontroli.

Nie zabrakło też kadrów bardziej prywatnych. Olga opublikowała czarno-białe zdjęcia, na których z dumą prezentuje odsłonięty ciążowy brzuszek. Uwagę fanów przykuło nie tylko jej naturalne piękno, ale też szczerość, z jaką mówi o swoim ciele.

Na relacji zdradziła, że w ciąży przybrała już 17 kilogramów:

+17 kg. No ale nic dziwnego, w końcu Jasiu waży już ponad pół kilo – napisała z humorem.

Pod postem natychmiast pojawiły się setki komentarzy od fanów, którzy nie kryli zachwytu:

„Olga, wyglądasz przepięknie!”

„Promieniejesz! To najpiękniejszy czas.”

„17 kilogramów szczęścia – cudownie to napisałaś.”

Aktorka, która już wychowuje dwie córki – Helenę i Zofię, po raz kolejny udowadnia, że macierzyństwo może być pięknym, ale też prawdziwym doświadczeniem, pełnym emocji i dystansu do siebie.