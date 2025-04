Paulina Smaszcz zagościła teraz podczas wywiadu z Aleksandrą Sadowską w podkaście „MamCast”. Dziennikarka szerze opowiedziała o trudach macierzyństwa, ale nawiązała także do swojego teścia i zdradziła kulisy ich relacji.

Paulina Smaszcz o wsparciu teścia

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski przez wiele lat tworzyli jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Byli małżeństwem przez 23 lata, a w tym czasie doczekali się dwójki synów: Franciszka i Juliana. Paulina Smaszcz jednocześnie będąc mamą, nie ograniczała się zawodowo i stale rozwiała się, studiując czy pracując. Maciej Kurzajewski również intensywnie pracował, ale na szczęście para mogła liczyć na wsparcie jego ojca. Teraz w podkaście „MamCast” Smaszcz zdradziła, jakim człowiekiem był jej już nieżyjący teść i przyznała, że bardzo pomógł im w wychowaniu dzieci.

Miał ogromną wiedzę, miał też ogromną klasę. To nie był jakoś wybitnie wykształcony człowiek, ale potrafił moich chłopaków zainteresować danym tematem – opowiadał o wojsku, historii. (…) On naprawdę wzbudzał w nich takie męskie zainteresowania. Odrabiał z nimi lekcje czasami, ponieważ ja np. byłam zajęta – mówiła Smaszcz.

Dziennikarka przywołała również pamięcią moment kiedy chciała zrobić doktorat. Na tamten moment każdy był przeciwny, tylko nie jej teść. Jak się okazało, to właśnie on i jej mama w tamtym momencie byli dla nich najbardziej wspierający.

Pamiętam, jak zdecydowałam się na doktorat i wszyscy byli przeciwko a mój teść mówi tak „Paula, ja ciebie wspieram, jak mnie potrzebujesz, ja jestem 24 na dobę. Zrób ten doktorat, zobaczysz, nie będziesz żałować”. Mimo że wszyscy byli przeciwni, on mnie bardzo w tym wspierał. Jak widział, że już czasami brakowało mi sił, to on zawsze był. Maćka tata i moja mama to był mój rycerz i moja królowa matka i oni naprawdę bardzo nam pomagali – tłumaczyła.

Paulina Smaszcz wyznała, że ojcu Kurzajewskiego imponowało, to jak bardzo zaradną jest kobietą, która chce wiele osiągać. Co więcej, zadedykowała mu nawet swój doktorat za to jak bardzo mogła na niego liczyć.