Nowa edycja programu „Taniec z gwiazdami” przyniosła niemały zawrót głowy. Na parkiecie nie brakowało tańca, ani też dużej dawki miłości. Tomasz Wygoda, jak zawsze nie szczędził emocji po odcinku show. Juror oprócz swoich odczuć w związku z jubileuszową edycją pokusił się o komentarz na temat nowych uczestników.

Jestem już tak nakręcony i pobudzony, że endorfiny i dopamina bombardują moje neurony. Synapsy są tak rozszerzone. Jest dobrze wrócić i zobaczyć taki poziom. To jednak jubileuszowo zobowiązuje, że tak by się chciało zawsze i dobrze(…) – zdradził Tomasz Jan Wygoda w rozmowie.

Uczestnicy „Tańca z Gwiazdami” trenują ostatnie szlify! Bursztynowicz, Minge, Popiel, Zillmann… (FOTO)

Tomasz Wygoda jest zachwycony Katarzyną Zillmann

Największym zaskoczeniem dla jurora okazała się utalentowana wioślarka i zdobywczyni złotego medalu w Mistrzostwach Świata w 2018 roku Katarzyna Zillmann. Tomasz powiedział, że jest jedną z najmocniejszych postaci w tym sezonie:

Dziewczyna jest mocna i ma Janje do pomocy. Ona ma bardzo mocne ciało, ale też taką bezpośredniość i otwartość, że łamie wszystkie reguły, zasady. Jest bezczelna w tym wszystkim. Nie ma takich konwenansów. Ona jest w tym ciele sportowym, silnym bardzo otwarta i miękka. Ta woda, może to obcowanie z wodą jej dało tej miękkości. (…) Ona dzisiaj płynęła, w tym paso – wyznał Wygoda w rozmowie z Kozaczkiem.

Jasno zaznaczył, że Katarzyna Zillmann ma bardzo duży potencjał, który przełoży się na wyniki programu tanecznego: „Mogą namieszać bardzo, bardzo” – zdradził juror programu

Tomasz Wygoda komentuje porażkę Blanki w „TzG”: „Stało się, jak się stało i ja uważam, że jest dobrze” (WIDEO)

Tomasz Wygoda dał także ostrzeżenie dla Tomasza Karolaka:

Tomasz Karolak powinien zróżnicować dramaturgię, żarty i takie tematy, które są potrzebne w teatrze a więcej troszkę tańca. Natomiast Lanberry powinna bardziej się wyciągać. Jeśli chodzi o Mikołaja nie powinien się w tańcu zatrzymywać.

Historyczny moment na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”! Widzowie mocno podzieleni ws. kobiecego duetu

Zobacz cały wywiad poniżej: