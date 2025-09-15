To ONA najmocniej zaskoczyła Tomasza Wygodę! „Jest bezczelna w tym wszystkim”
Dał też ostrzeżenie tym uczestnikom: "Powinien zróżnicować dramaturgię, żarty".
Nowa edycja programu „Taniec z gwiazdami” przyniosła niemały zawrót głowy. Na parkiecie nie brakowało tańca, ani też dużej dawki miłości. Tomasz Wygoda, jak zawsze nie szczędził emocji po odcinku show. Juror oprócz swoich odczuć w związku z jubileuszową edycją pokusił się o komentarz na temat nowych uczestników.
Jestem już tak nakręcony i pobudzony, że endorfiny i dopamina bombardują moje neurony. Synapsy są tak rozszerzone. Jest dobrze wrócić i zobaczyć taki poziom. To jednak jubileuszowo zobowiązuje, że tak by się chciało zawsze i dobrze(…) – zdradził Tomasz Jan Wygoda w rozmowie.
Tomasz Wygoda jest zachwycony Katarzyną Zillmann
Największym zaskoczeniem dla jurora okazała się utalentowana wioślarka i zdobywczyni złotego medalu w Mistrzostwach Świata w 2018 roku Katarzyna Zillmann. Tomasz powiedział, że jest jedną z najmocniejszych postaci w tym sezonie:
Dziewczyna jest mocna i ma Janje do pomocy. Ona ma bardzo mocne ciało, ale też taką bezpośredniość i otwartość, że łamie wszystkie reguły, zasady. Jest bezczelna w tym wszystkim. Nie ma takich konwenansów. Ona jest w tym ciele sportowym, silnym bardzo otwarta i miękka. Ta woda, może to obcowanie z wodą jej dało tej miękkości. (…) Ona dzisiaj płynęła, w tym paso – wyznał Wygoda w rozmowie z Kozaczkiem.
Jasno zaznaczył, że Katarzyna Zillmann ma bardzo duży potencjał, który przełoży się na wyniki programu tanecznego: „Mogą namieszać bardzo, bardzo” – zdradził juror programu
Tomasz Wygoda dał także ostrzeżenie dla Tomasza Karolaka:
Tomasz Karolak powinien zróżnicować dramaturgię, żarty i takie tematy, które są potrzebne w teatrze a więcej troszkę tańca. Natomiast Lanberry powinna bardziej się wyciągać. Jeśli chodzi o Mikołaja nie powinien się w tańcu zatrzymywać.
