Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz – o tej dwójce mówi się od miesięcy. Romans, wspólne zdjęcia, spektakle… Tymczasem okazuje się, że ich relacja może mieć o wiele dłuższą historię, niż się wydaje. Cofamy się aż do 2016 roku, kiedy to po raz pierwszy przecięli się zawodowo – i to w dość zaskakujących okolicznościach.

Kto by się spodziewał? Kaczorowska i Rogacewicz spotkali się już w 2016 roku!

Agnieszka Kaczorowska, znana szerszej publiczności jako Bożenka z „Klanu”, wystąpiła wtedy gościnnie w „Na dobre i na złe”. Zagrała tancerkę z nocnego klubu – Sarę, która trafia na oddział w Leśnej Górze po nietypowym incydencie: w jej ciele lekarze znajdują… gazik chirurgiczny.

Wśród lekarzy pojawiają się znani bohaterowie serialu, w tym Przemek Zapała – w tej roli Marcin Rogacewicz. Krótkie, przelotne spotkanie w jednej ze scen, ale – jak się okazuje – pierwszy wspólny moment na planie.

Dwa lata później, w 2018 roku, Kaczorowska znów pojawia się w serialu – ponownie jako Sara. Tym razem jej rola jest bardziej wyrazista: sugeruje doktorowi Falkowiczowi, że powinien zakończyć swoje małżeństwo. Z perspektywy czasu te słowa brzmią dość proroczo – zwłaszcza że zarówno Agnieszka, jak i Marcin są dziś po nieudanych małżeństwach.

W 2023 roku Kaczorowska opublikowała na Instagramie zdjęcie z Rogacewiczem w lekarskim kitlu. W podpisie żartowała:

Znacie doktorka, który próbuje dobrać się do mojego… pączka?

Wtedy większość obserwatorów potraktowała to jako sympatyczny żart. Dziś wielu fanów uważa, że już wtedy „puszczała oczko” do tych, którzy domyślali się więcej.

