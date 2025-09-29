Marta Nawrocka od początku kadencji swojego męża jest bardzo aktywna i chętnie udziela się publicznie. Teraz światło dzienne ujrzały kulisy jej dawnej współpracy z trenerem personalnym. Paweł Oporski nie szczędził jej komplementów, a jedna z anegdot, którą przytoczył, mówi o determinacji pierwszej damy więcej niż niejedno oficjalne wystąpienie.

Trener Marty Nawrockiej zdradził kulisy współpracy. Z każdego hotelu dostawał od niej zdjęcia

Najstarszy syn Marty Nawrockiej, Daniel, od sierpnia prowadzi w telewizji wPolsce24 własny program. W najnowszym odcinku jego gościem był trener personalny Paweł Oporski, który niespodziewanie zdradził, że w przeszłości współpracował właśnie z obecną pierwszą damą. Rozmowa szybko zeszła na temat sportowych nawyków całej rodziny Nawrockich, a prowadzący przyznał, że to właśnie dzięki takim treningom jego mama „tak dobrze wygląda”.

Oporski podkreślał, że współpraca z Martą Nawrocką była wyjątkowo satysfakcjonująca.

Uważam, że treningi były naprawdę mocne. Twoja mama się bardzo starała – powiedział z uznaniem.

Jak się okazuje, pierwsza dama nie ograniczała się do ćwiczeń jedynie w klubie fitness. Nawet podczas podróży nie rezygnowała z treningów.

Pamiętam do dziś, że nie tylko na tym obiekcie, ale też w każdej podróży, praktycznie na każdej siłowni w hotelu ten trening był. Wysyłała zdjęcie, że zrobiła. Także naprawdę super – wspominał trener.

To właśnie ta konsekwencja i systematyczność miały sprawić, że dziś Marta Nawrocka może pochwalić się świetną formą, a jej energia imponuje zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Widzowie nie ukrywają, że takie historie dodają jej autentyczności i pokazują zupełnie inne oblicze pierwszej damy niż to, które widać podczas oficjalnych wystąpień.