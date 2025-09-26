Marta Nawrocka od początku prezydentury swojego męża zaskakuje aktywnością i determinacją. W najnowszym wywiadzie Karol Nawrocki ujawnił, jakie ma plany jego żona jako Pierwsza Dama. Okazuje się, że Marta Nawrocka zamierza podjąć się wyjątkowej misji, która dotknie najbardziej potrzebujących.

Tak Marta Nawrocka zwróciła się do Melanii Trump po spotkaniu w Nowym Jorku. Jedno zdanie i zawrzało

Marta Nawrocka nie czekała długo. Już wiadomo, czym zajmie się jako Pierwsza Dama

Marta i Karol Nawroccy są małżeństwem od 15 lat. Doczekali się trójki dzieci – Daniela, Antka i Katarzyny. Odkąd Karol Nawrocki został prezydentem RP, oboje mają pełne ręce obowiązków. Ostatnio odwiedzili Stany Zjednoczone, gdzie Pierwsza Dama spotkała się z Polonią oraz uczniami szkół w Nowym Jorku.

Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump. Jej odważna stylizacja nie przeszła bez echa (FOTO)

W rozmowie z Super Expressem prezydent opowiedział więcej o działalności swojej żony.

Moja żona już zajmuje się konkretnymi sprawami – zdradził.

Według Karola Nawrockiego Marta Nawrocka od początku kadencji kieruje się wyjątkową wrażliwością na potrzeby dzieci i osób z niepełnosprawnościami. To właśnie im chce poświęcić najwięcej uwagi.

Ma szczególną wrażliwość na dzieci i osoby z niepełnosprawnościami – podkreślił prezydent.

Nie skończy się jednak na deklaracjach. Jak ujawnił Karol Nawrocki, jego żona planuje powołać Fundację Pierwszej Damy, która ma wspierać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież z mniejszych miejscowości.

Niebawem planuje powołać Fundację Pierwszej Damy, która będzie pomagać osobom niepełnosprawnym oraz wyjątkowo zdolnym spoza dużych aglomeracji – powiedział prezydent RP.

Dla Karola Nawrockiego to żadne zaskoczenie. Jak dodał, zna swoją żonę najlepiej i wie, że jej ciepło, empatia i otwartość przełożą się na godne sprawowanie funkcji Pierwszej Damy.

Marta Nawrocka szczerze o swoich dzieciach. Podjęła decyzję ws. edukacji zdrowotnej!

,,Znam jej wrażliwość od lat, jesteśmy małżeństwem od 15 lat i już widać, że przełoży się ona na godne sprawowanie funkcji Pierwszej Damy. Jej otwartość, ciepło i empatia przynoszą dobre efekty” – podsumował.